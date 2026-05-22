Çevik kuvvet Bilgi Üniversitesi'nde! Okula kilit vuruldu: Gündem olan görüntüler

Dün gece Resmi Gazete'de yayımlanan kararla İstanbul Bilgi Üniversitesi'nin faaliyet izni kaldırılmıştı. Binlerce öğrencinin ne yapacağı belirsizliğini korurken çevik kuvvet ekiplerinin Bilgi Üniversitesi'ne geldiği görüntüler sosyal medyada paylaşıldı.

ÇEVİK KUVVET BİLGİ'DE

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde İstanbul Bilgi Üniversitesi'nin Santral İstanbul kampüsüne çevik kuvvet ekiplerinin intikal ettiği görüldü.

Ekiplerin, üniversitenin kapısına kilit vurduğu bilgisi de gelen bilgiler arasında.

YÖK'TEN AÇIKLAMA

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), kararın ardından yaptığı açıklamada öğrencilerin, akademik ve idari personelin mağdur edilmemesi için gerekli işlemlerin yürütüleceğini bildirdi.

YÖK'ün açıklaması şu şekilde:

"İstanbul Bilgi Üniversitesinin kurucu vakfına mahkemece kayyım atanması üzerine 2547 sayılı Kanun’un ek 11. Maddesi gereğince alınan faaliyet izninin kaldırılmasına dair Cumhurbaşkanı Kararı bugünkü Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.

Yükseköğretim Kurulu, öğrencilerimizin herhangi bir mağduriyet yaşamaması ve eğitim-öğretim faaliyetlerinin aksamadan yürütülmesi hususunda gerekli tedbirleri ivedilikle almaktadır.

Öğrencilerimizin yanı sıra üniversitemizde görev yapan idari ve akademik personele dair herhangi bir mağduriyete fırsat vermeden gerekli işlemler yerine getirilecektir.

Konuyla ilgili detaylı açıklamalar önümüzdeki günlerde yapılacak olup, kıymetli öğrencilerimizin, ailelerinin ve yükseköğretim camiasının süreçle ilgili doğru ve güncel bilgileri yalnızca Yükseköğretim Kurulunun resmî iletişim kanallarından takip etmelerini önemle rica ederiz."

EĞİTİM 'GARANTÖR' ÜNİVERSİTEDE YAPILACAK

YÖK'ten yapılan açıklamada, İstanbul Bilgi Üniversitesi öğrencilerinin garantör üniversite olan Mimar Sinan Üniversitesi'nde eğitimlerine devam edeceklerine dair resmi bir bilgi gelmedi.