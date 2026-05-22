HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Çevik kuvvet Bilgi Üniversitesi'nde! Okula kilit vuruldu: Gündem olan görüntüler

İstanbul Bilgi Üniversitesi dün resmen kapatıldı. Kararın Resmi Gazete'de yayınlanmasının ardından öğrenciler büyük şaşkınlık yaşarken YÖK, Bilgi'deki eğitimin 'garantör' üniversite tarafından sağlanacağını duyurmuştu. Sosyal medyada çevik kuvvet ekiplerinin Bilgi'nin Santral İstanbul kampüsüne geldiği ve okulun kapısına kilit vurduğu görüntüler gündem oldu.

Çevik kuvvet Bilgi Üniversitesi'nde! Okula kilit vuruldu: Gündem olan görüntüler
Doğukan Akbayır

Dün gece Resmi Gazete'de yayımlanan kararla İstanbul Bilgi Üniversitesi'nin faaliyet izni kaldırılmıştı. Binlerce öğrencinin ne yapacağı belirsizliğini korurken çevik kuvvet ekiplerinin Bilgi Üniversitesi'ne geldiği görüntüler sosyal medyada paylaşıldı.

Çevik kuvvet Bilgi Üniversitesi nde! Okula kilit vuruldu: Gündem olan görüntüler 1

ÇEVİK KUVVET BİLGİ'DE

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde İstanbul Bilgi Üniversitesi'nin Santral İstanbul kampüsüne çevik kuvvet ekiplerinin intikal ettiği görüldü.

Ekiplerin, üniversitenin kapısına kilit vurduğu bilgisi de gelen bilgiler arasında.

Çevik kuvvet Bilgi Üniversitesi nde! Okula kilit vuruldu: Gündem olan görüntüler 2

YÖK'TEN AÇIKLAMA

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), kararın ardından yaptığı açıklamada öğrencilerin, akademik ve idari personelin mağdur edilmemesi için gerekli işlemlerin yürütüleceğini bildirdi.

YÖK'ün açıklaması şu şekilde:

"İstanbul Bilgi Üniversitesinin kurucu vakfına mahkemece kayyım atanması üzerine 2547 sayılı Kanun’un ek 11. Maddesi gereğince alınan faaliyet izninin kaldırılmasına dair Cumhurbaşkanı Kararı bugünkü Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.

Yükseköğretim Kurulu, öğrencilerimizin herhangi bir mağduriyet yaşamaması ve eğitim-öğretim faaliyetlerinin aksamadan yürütülmesi hususunda gerekli tedbirleri ivedilikle almaktadır.

Çevik kuvvet Bilgi Üniversitesi nde! Okula kilit vuruldu: Gündem olan görüntüler 3

Öğrencilerimizin yanı sıra üniversitemizde görev yapan idari ve akademik personele dair herhangi bir mağduriyete fırsat vermeden gerekli işlemler yerine getirilecektir.

Konuyla ilgili detaylı açıklamalar önümüzdeki günlerde yapılacak olup, kıymetli öğrencilerimizin, ailelerinin ve yükseköğretim camiasının süreçle ilgili doğru ve güncel bilgileri yalnızca Yükseköğretim Kurulunun resmî iletişim kanallarından takip etmelerini önemle rica ederiz."

EĞİTİM 'GARANTÖR' ÜNİVERSİTEDE YAPILACAK

YÖK'ten yapılan açıklamada, İstanbul Bilgi Üniversitesi öğrencilerinin garantör üniversite olan Mimar Sinan Üniversitesi'nde eğitimlerine devam edeceklerine dair resmi bir bilgi gelmedi.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
YSK 'mutlak butlan' itirazını reddetti! YSK 'mutlak butlan' itirazını reddetti!
Akçakoca Belediye Başkanı Albayrak "irtikap" suçundan gözaltına alındıAkçakoca Belediye Başkanı Albayrak "irtikap" suçundan gözaltına alındı

Anahtar Kelimeler:
resmi gazete İstanbul Bilgi Üniversitesi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Olay 'Mansur Yavaş' iddiası: Kılıçdaroğlu aday olarak açıklayacak

Olay 'Mansur Yavaş' iddiası: Kılıçdaroğlu aday olarak açıklayacak

Son dakika | CHP için mutlak butlan kararı!

Son dakika | CHP için mutlak butlan kararı!

Cristiano Ronaldo, Al Nassr'ı şampiyon yaptı! Tarihe geçen başarı

Cristiano Ronaldo, Al Nassr'ı şampiyon yaptı! Tarihe geçen başarı

Kızının ismini ilk kez açıkladı! Duyan şaştı kaldı

Kızının ismini ilk kez açıkladı! Duyan şaştı kaldı

Site aidatlarında yeni düzenleme! Bakan Kurum duyurdu

Site aidatlarında yeni düzenleme! Bakan Kurum duyurdu

Akaryakıt fiyatlarında tabela değişti! İndirim pompaya yansıdı

Akaryakıt fiyatlarında tabela değişti! İndirim pompaya yansıdı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.