Ceviz yaprağı ne işe yarar? Ceviz yaprağının faydaları ve zararları

Kalp sağlığını koruyan ve destekleyen omega 3 yağ asitleri de barındıran ceviz, antioksidan açısından da son derece zengindir. Atıştırmalık olarak tüketilebildiği gibi çeşitli yemeklerin, çorbaların salataların ve tatlıların içinde de yer alabilmektedir. Bir küçük kase cevizde 185 kalori, 2 gram lif, 0.7 gram şeker, 4 gram protein, 4 gram karbonhidrat gibi birçok besin değeri bulunur. Ayrıca B6 ve E vitaminleri, manganez, kolik asit, fosfor gibi çok değerli ve insan sağlığı için çok gerekli olan birçok vitamin ve mineral içerir.

Cevizin faydaları nelerdir?

Kabuğundan yaprağına birçok farklı yararı olduğu bilinen ceviz genel olarak şu faydaları ile bilinmektedir:

Vücuttaki inflamasyonun azalmasını sağlar.

Kan basıncını düşürür.

Beyin sağlığını korur.

Bağırsak sağlığını destekleyicidir.

Cilt sağlığını korur.

Yaşlanma etkilerini geciktirir.

Depresyon etkilerini azaltır.

Yüksek mineral ve vitamin desteği sağlar.

Diyabet olasılığını düşürür.

Kanser olasılığını azaltır.

Sperm kalitesinin artmasını sağlar.

Uyku düzenini sağlar.

Kalp sağlığını korur ve destekler.

Kilo kontrolünü sağlamaya yardımcı olur.

Hafızayı güçlendirici etkisi vardır.

Ceviz yaprağının faydaları nelerdir?

Cevizin yaprağı bilimsel adı ile juglans regia, ceviz ağacında yer alır. Geleneksel tıp olarak adlandırılan alanda birçok sağlık sorununun tedavi sürecinde kullanıldığı bilinmektedir. Anti inflamatuvar ve antioksidan özeliği vardır. Ayrıca antimikrobiyaldir.

Türkiye’de geniş bir yetiştirme alanına sahip olan ceviz, ağacından toplanabildiği gibi sadece ceviz yaprağı olarak aktarlardan da temin edilebilir. Geniş olan yapraklar yeşil, büyük boyutlarda ve oval biçimdedir.

Her ne kadar faydaları ile bilinse ve birçok yararı kanıtlanmış ve uzmanlar tarafından açıklanmış olsa da doktora danışılmadan kullanması problem olabilir. Alerjik reaksiyonlar ya da olası yan etkiler görülebilme ihtimaline karşılık bilinçsizce tüketilmemelidir. Ceviz yaprağının en bilinen faydalarından bazıları şunlardır:

Saç dökülmesini azaltır.

Saçları besler ve köklerini güçlendirir.

Saçlardaki kepek ya da kaşıntı gibi deri sorunlarını giderir.

Saç derisini besler ve saça parlaklık verir.

Saçın daha hızlı uzamasını sağlar.

Kronik hastalıkların oluşmasını engeller.

Kan şekerini dengeler.

Cildi parlaklaştırır.

Yaşlanma etkilerini azaltır.

Kalp sağlığını destekler.

Kanser hastalığında engelleyicidir.

Ceviz yaprağının faydaları arasında basura iyi geldiği de konuşulmaktadır. Ancak bu konuda net ve uzmanlar tarafından açıklanmış olan bir bilgi bulunmamaktadır. Besin değerleri oldukça yüksek, içerdiği vitaminler ve mineraller ile insan sağlığına dost olan cevizin bu özelikleri çeşitli rahatsızlıkların tedavi süreçlerinde de destekleyicidir.

Farklı formlarda tüketilebilen ceviz yaprağının daha çok çayı yapılır. Kurutulmuş ceviz yaprakları hazır olarak satın alınabileceği gibi evde de hazırlanabilir. 1 fincan ceviz çayı için gerekli olan malzemeler ve yapılış aşamaları şu şekildedir:

Malzemeler:

1 avuç kurutulmuş ceviz yaprağı

1 fincan kaynar su

Yapılışı:

Kaynatılan 1 fincan suya 1 avuç kurutulmuş ceviz yaprağı konur.

5 dakika kadar demlenmeye bırakılır. Daha fazla bekletilmemeli, en çok 10 dakika boyunca demlenmelidir. Aksi takdirde çay acıyabilir.

Süzülerek içilir.

Ceviz yaprağının zararları nelerdir?

Birçok besin gibi ceviz yaprağı da gereğinden fazla ve doktor kontrolü ya da onayı dışında tüketilirse bazı sorunlar yaşanabilir. Özelikle alerjik bünyesi olan kişiler, hastalar ve ileri yaştakilerle birlikte emziren anneler ve anne adayları mutlak doktora danışarak tüketmelidir. İçeriği ve besin değeri çok güçlü olduğu için aşırı miktarlarda tüketilmesi kalıcı ya da geçici bazı rahatsızlıklara neden olabilmektedir. Yan etkiler ya da zararları kişinin bünyesine göre değişiklik gösterebilir. Olası bazı genel yan etkiler ya da oluşabilecek zararlar şunlardır: