Çevreyi kirleten hafriyat kamyonu sürücüsüne 63 bin 592 lira ceza

Edirne'de yol kenarına hafriyat dökerek çevreyi kirleten ve trafik güvenliğini tehlikeye atan araç sürücüsüne toplam 63 bin 592 lira idari para cezası uygulandı.

Edirne Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan kamera izleme çalışmalarında, Karaağaç Mahallesi Yüksek Hızlı Tren Köprüsü yakınlarında yol kenarına hafriyat döküldüğü tespit edildi. İhlalin belirlenmesinin ardından, hafriyatı döken araç sürücüsü ekipler tarafından olay yerinde yakalandı.

SÜRÜCÜYE PARA CEZASI

Karayolları Trafik Kanununa göre Emniyet Müdürlüğü ekiplerince sürücüye 5 ayrı maddeden toplam 13 bin 592 TL idari para cezası kesildi. Ayrıca Kabahatler Kanunundan Edirne Belediyesi ekiplerince 50 bin TL idari para cezası uygulandı.
Yetkililer, çevreyi kirleten ve trafik güvenliğini tehlikeye atan hiçbir ihlale müsamaha gösterilmeyeceğini vurgulayarak, denetimlerin kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi.

Trafik güvenliğini ve çevreyi tehdit eden durumların 112 Acil Çağrı Merkezi üzerinden ihbar edilebileceği belirtildi.

(İHA)

Kaynak: İHA

