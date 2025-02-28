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Çevreyi rahatsız eden araçlar denetlendi

28.02.2025 13:13
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Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kamu huzurunu bozan araçlara yönelik çalışma yapıldı.

Çevreyi rahatsız eden araçlar denetlendi

Edinilen bilgiye göre İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince il genelinde abartı egzoz ,drift, makas atma, yüksek ses müzik gibi kamu huzurunu bozan araçlara yönelik çalışma yapıldı. Yapılan çalışmalarda; 61 araç/sürücüye alkollü araç kullanmak, 164 araç/sürücüye sürücü belgesiz /geçersiz araç kullanmak, 426 araç/sürücüye kırmızı ışık ihlali, 433 araç/sürücüye cep telefonu, 3 araç/sürücüye abartı egzoz araç kullanmak, 2 araç/sürücüye drift yapmak, 52 araç/sürücüye makas atma, 99 araç/sürücüye yüksek sesle müzik dinlemek, 5 araç/sürücüye ışık donanımı ve 26 araç/sürücüye modifiyeli araçtan cezai işlem uygulandı.

"MÜCADELEMİZ DEVAM ETMEKTEDİR"

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü'nce yapılan açıklamada; "Halkımızın huzurunu bozacak şekilde saygısızca araç kullanarak trafiği tehlikeye düşüren, drift atan, çevreye rahatsızlık veren araç ve sürücülerle mücadelemiz devam etmektedir" denildi.

(İHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Kayseri araba
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