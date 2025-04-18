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Ceyhan'daki iki projeye finansman desteği: "300 milyon dolar doğrudan katkı sağlayacak"

Rönesans Holding, Ceyhan'da polipropilen (PP) üretim tesisi ve terminal projesi için gerekli olan finansmanı sağladığını duyurdu. Girişimdeki toplam yatırım tutarının 2 milyar doları bulması bekleniyor. Girişimin amacı ise Türkiye'nin endüstriyel yeterliliğini artırması, dışa bağımlılığını azaltması ve küresel ticaretteki konumunu güçlendirmesi...

Ceyhan'daki iki projeye finansman desteği: "300 milyon dolar doğrudan katkı sağlayacak"

PP Üretim Tesisi ve Terminal Tesisi, uluslararası finansörler tarafından ayrı ayrı finanse edildi. Bunlardan ilki PP Üretim Tesisi olup, Rönesans Holding ve Sonatrach ortaklığı ile hayata geçirilecek. Sonatrach'ın aynı zamanda hammadde sağlayıcısı olacağı tesis, 472 bin 500 metrik ton/yıl üretim kapasitesine sahip.

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ILICAK: "300 MİLYON DOLAR DOĞRUDAN KATKI SAĞLAYACAK"

Konuya ilişkin konuşan Rönesans Holding Onursal Başkanı Erman Ilıcak, "Bu yatırım, Türkiye'nin ekonomik kalkınma ve sanayi hedeflerine destek veren sürdürülebilir ve katma değerli yatırımlara olan bağlılığımızın bir göstergesidir. Ceyhan PP Tesisi, bölgede yüzlerce yeni iş imkanı yaratmakla kalmayacak, aynı zamanda PP gibi Türkiye ve Avrupa'daki endüstriler için hayati önem taşıyan bir hammadde için daha sürdürülebilir ve rekabetçi bir tedarik zinciri oluşmasını güvence altına alacaktır. Ceyhan Polipropilen (PP) Üretim Tesisi ve Terminali, Türkiye'nin cari dengesine yıllık 300 milyon dolar doğrudan katkı sağlayacak. Ayrıca projenin tamamen yabancı kaynaklarla finanse edilmiş olması, uluslararası yatırım çekme konusundaki yetkinliğimizi ortaya koyarak, Türkiye'ye doğrudan yabancı yatırım ve finansman girişini destekleyecektir" dedi.

HACHICHI: "OLUMLU EKONOMİK BEKLENTİLER ORTAYA KOYMAKTADIR"

Sonatrach CEO'su Rachid Hachichi ise “Türkiye'ye yatırım yapma kararımızda, Türkiye'de dinamik ve büyüyen bir PP pazarı olması etkili olmuştur. Bu lokasyon, köklü ve sürekli gelişen endüstrisiyle ideal bir konum olarak öne çıkmaktadır. Derinlemesine yapılan araştırmalar, olumlu ekonomik beklentiler ortaya koymaktadır" diye konuştu.

Yatırımlardan ikincisi ise Stolt-Nielsen'in terminal hizmetleri alanındaki iştiraki Stolthaven Terminals ile ortaklaşa geliştirilen sıvı yük terminal tesisi olacak. Terminal tesisi hem PP üretim tesisine hem de gelecekteki potansiyel müşteriler için terminal ve hammadde depolama hizmetleri sunacak.

Konuyla ilgili konuşan Stolthaven Terminals Başkanı Guy Bessant, Rönesans Holding ile bu projede ortak olmaktan duydukları memnuniyeti dile getirerek şunları söyledi:

“Stolthaven Terminals, sıvı ve gaz hammaddelerin güvenli ve verimli bir şekilde taşınması ve depolanması konusunda 50 yılı aşkın deneyime ve karmaşık, büyük ölçekli depolama projelerinin geliştirilmesinde kanıtlanmış bir uzmanlığa sahiptir. Bu terminal, yalnızca Ceyhan PP Tesisi için depolama sağlamakla kalmayacak, aynı zamanda DAPEK Endüstri Bölgesi'nin bir parçası olarak, gelecekte yerel ve uluslararası şirketlere depolama ve lojistik çözümleri sağlayabilecek."

Her iki proje de sürdürülebilirlik ve üretim verimliliği sağlamak amacıyla çevre dostu en güncel teknolojileri kullanacak. PP üretim tesisinde, dünya genelinde üretilen PP başına en düşük sera gazı emisyonu hedeflenirken, yüzde yüz yenilenebilir elektrik ve yüksek verimli üretim yöntemlerinden faydalanılacak.

Ceyhan Polipropilen (PP) Üretim Tesisi ve Terminal projesi toplam 1,3 milyar dolarlık uluslararası finansmanla uluslararası ilgi çekti.

PP Üretim Tesisi için ABD Uluslararası Kalkınma Finans Kurumu (DFC) ile Cesce sigortası altında ING (genel koordinatör & dokümantasyon bankası), BBVA, DenizBank AG - Austria, DZ BANK ve The Arab Energy Fund - TAEF (eski adıyla Apicorp) gibi uluslararası ticari bankalardan oluşan bir konsorsiyumdan finansman sağlandı. Deutsche Bank bu işlemde Cesce koordinatörü olarak görev aldı. Terminal için ise Vakıfbank'ın yanı sıra Cesce sigortası altında ING ve BBVA tarafından finansman sağlandı.

EKONOMİK ETKİ VE BÖLGESEL KALKINMAYA KATKI

Otomotiv, tekstil ve ambalaj gibi ana sektörler tarafından yönlendirilen taleple dünyanın en büyük polipropilen pazarlarından biri olan Türkiye'nin toplam yıllık PP tüketimi yaklaşık 2,7 milyon ton olmasına rağmen, mevcut yerel üretim yaklaşık 100 bin ton seviyesinde bulunuyor.

PP Üretim Tesisi projesinde inşaat döneminde 4 bin 500 kişiye kadar, faaliyet döneminde ise 300 kişiye kalıcı istihdam sağlaması hedefleniyor. Proje, nitelikli istihdam olanaklarını ve iş yapma becerisini artırmayı hedefleyen girişimleri de içeriyor. Tesis için kurulan bir kaynakçılık okulu da dahil olmak üzere uygulanan programlar, bölgede eğitim ve beceri geliştirmeyi desteklerken sosyo-ekonomik kalkınmaya da katkıda bulunması amaçlanıyor.

Kaynak: DHABu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Ceyhan
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