Ceylanpınar'da emniyet ve jandarma düzenlemesi

Ceylanpınar’da vatandaşların güvenlik hizmetlerinden daha iyi yararlanabilmesi için emniyet ve jandarma alanlarında bir düzenleme yapıldı.

Şanlıurfa Valiliği’nin 16 Temmuz 2026 tarihli onayı doğrultusunda düzenleme gerçekleştirildi. Jandarma sorumluluk bölgesinde yer alan bazı alanlar Emniyet Müdürlüğü’ne devredildi.

Özbek Mahallesi, Millet Bahçesi çevresi ve Sanayi Bölgesi gibi bölgeler, Emniyet Müdürlüğü sorumluluğuna girdi. Bu alanlar, jandarma sorumluluğundan çıkarıldı.

Emniyet Müdürlüğü, söz konusu bölgelerde asayiş olayları ile trafik hizmetlerini yürütecek. Adli ve idari kolluk faaliyetleri genel güvenliği sağlayacak.

Yetkililer, güvenlik hizmetlerinin daha planlı, hızlı ve etkin sunulacağını ifade etti. Bu nedenle, vatandaşların gerektiğinde kolluk birimine başvurması önemlidir.

Yeni sorumluluk sınırları yürürlüğe girdi. Güvenlik tedbirleri ve hizmet planlamaları, emniyet müdürlüğü tarafından yapılacak.

Yetkililer, vatandaşların yeni düzenleme hakkında bilgi sahibi olmalarını önerdi. Bu durum, herhangi bir mağduriyet yaşamalarını önleyecektir.



Kaynak: İHA