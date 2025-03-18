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  4. Cezaevi firarisi kaçarken kayboldu! Karla kaplı dağda tam 3 saat arandı...

Cezaevi firarisi kaçarken kayboldu! Karla kaplı dağda tam 3 saat arandı...

Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
18.03.2025 17:40
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Gaziantep'te izinli çıktığı cezaevinden firar eden ve hakkında 25 farklı suç kaydı olan M.C.K. (44), yurt dışına kaçmak isterken Artvin'de karla kaplı dağda kayboldu. Jandarmadan yardım isteyen şüpheli, operasyonla kurtarıldı.

Cezaevi firarisi kaçarken kayboldu! Karla kaplı dağda tam 3 saat arandı...

Gaziantep Açık Ceza İnfaz Kurumu'ndan izinli çıkan ve hakkında 25 farklı suç kaydı bulunan M.C.K., yurt dışına kaçmak amacıyla Gürcistan’a sınır olan Artvin’in Kemalpaşa ilçesi Çamurlu köyüne geldi. Yüksek kesimli bölgeden Gürcistan’a geçmeyi planlayan şüpheli, karla kaplı dağda kaybolduğunu anlayınca 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp yardım istedi.

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BULUNMASI 3 SAAT SÜRDÜ

İhbarla harekete geçen İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Jandarma Coğrafi Analiz Sistemi (JCAS) sayesinde, şüphelinin konumunu tespit etti. Operasyon başlatan ekipler, 3 saat süren zorlu yaya aramaları sonucu, askeri yasak bölgede firariye ulaştı. Sağlık kontrolünün ardından gözaltına alınan şüpheli, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklanıp Artvin’de cezaevine konuldu.

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(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Gaziantep Artvin
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