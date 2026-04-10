Cezaevi firarisi polisleri görünce rehin aldığı 5 kişiye büyük korku yaşattı: Güçlükle ikna edildi

Olay, akşam saatlerinde Bostancı Cami Sokakta meydana geldi. Hakkındaki 3 hapis cezasının infazı için bulunduğu açık cezaevinden izinli çıkan Latif U., izin süresi sona erince geri dönmedi.

CEZAEVİNDEN İZİNLİ ÇIKAN ŞÜPHELİ İNSANLARI REHİN ALDI

Yapılan teknik takibin ardından adresi tespit edilen Latif U.’nun yakalanması için polis ekipleri operasyon düzenledi. Polisleri fark eden Latif U., sevgilisi Gülbahar Ç. ile kendi eniştesi ve 2 yeğenini rehin aldı. Polisin ‘teslim ol’ çağrılarına ateşle karşılık veren Latif U., bu sırada sevgilisi Gülbahar Ç.’yi silahla ayağından yaralayıp, kaçtı.

İŞ MERKEZİNDE KISTIRILDI

Polis ekiplerinin peşine düştüğü Latif U., bir iş merkezine girdi. Kıstırılan Latif U., burada da bir kişiyi rehin aldı. Bunun üzerine olay yerine özel harekat polislerinin de yer aldığı takviye ekipler sevk edildi.

CEZAEVİ FİRARİSİ GÖZALTINA ALINDI

Ekipler bölgede geniş güvenlik önlemi alırken, şüpheli uzman psikolog Mahmut Kayagan tarafından ikna edilerek teslim oldu. Gözaltına alınan Latif U. polis merkezine götürüldü.

Kaynak: DHA