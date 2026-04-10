HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Cezaevi firarisi polisleri görünce rehin aldığı 5 kişiye büyük korku yaşattı: Güçlükle ikna edildi

Gaziantep’te cezaevi firarisi Latif U. (49), kendisini yakalamak için operasyon düzenleyen polisleri görünce eniştesi ve 2 yeğeniyle sevgilisini rehin aldı. Polislere ateş edip, sevgilisini ayağından yaraladıktan sonra kaçarak bir iş merkezine giren, burada da başka bir kişiyi rehin alan Latif U., ikna çabaları sonucu teslim oldu.

Cezaevi firarisi polisleri görünce rehin aldığı 5 kişiye büyük korku yaşattı: Güçlükle ikna edildi

Olay, akşam saatlerinde Bostancı Cami Sokakta meydana geldi. Hakkındaki 3 hapis cezasının infazı için bulunduğu açık cezaevinden izinli çıkan Latif U., izin süresi sona erince geri dönmedi.

Cezaevi firarisi polisleri görünce rehin aldığı 5 kişiye büyük korku yaşattı: Güçlükle ikna edildi 1

CEZAEVİNDEN İZİNLİ ÇIKAN ŞÜPHELİ İNSANLARI REHİN ALDI

Yapılan teknik takibin ardından adresi tespit edilen Latif U.’nun yakalanması için polis ekipleri operasyon düzenledi. Polisleri fark eden Latif U., sevgilisi Gülbahar Ç. ile kendi eniştesi ve 2 yeğenini rehin aldı. Polisin ‘teslim ol’ çağrılarına ateşle karşılık veren Latif U., bu sırada sevgilisi Gülbahar Ç.’yi silahla ayağından yaralayıp, kaçtı.

Cezaevi firarisi polisleri görünce rehin aldığı 5 kişiye büyük korku yaşattı: Güçlükle ikna edildi 2

İŞ MERKEZİNDE KISTIRILDI

Polis ekiplerinin peşine düştüğü Latif U., bir iş merkezine girdi. Kıstırılan Latif U., burada da bir kişiyi rehin aldı. Bunun üzerine olay yerine özel harekat polislerinin de yer aldığı takviye ekipler sevk edildi.

Cezaevi firarisi polisleri görünce rehin aldığı 5 kişiye büyük korku yaşattı: Güçlükle ikna edildi 3

CEZAEVİ FİRARİSİ GÖZALTINA ALINDI

Ekipler bölgede geniş güvenlik önlemi alırken, şüpheli uzman psikolog Mahmut Kayagan tarafından ikna edilerek teslim oldu. Gözaltına alınan Latif U. polis merkezine götürüldü.

10 Nisan 2026
10 Nisan 2026

Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri...

Kaynak: DHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.