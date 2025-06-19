Cezaevinde 15 kilo verdiği gündeme gelmişti! Murat Çalık hastaneye sevk edildi

Hakkındaki yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan ve Beylikdüzü Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Murat Çalık tutuklanmıştı.
Daha önce kanser tedavisi gördüğü belirtilen ve cezaevinde 15 kiloya düştüğü söylenen Çalık, İzmir Katip Çelebi Hastanesi'ne sevk edildiği bildirildi.
Çalık, Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunurken İzmir'e sevk edilmişti. Başkan Çalık, 4 Nisan'da tutuklandıktan sonra Silivri Cezaevi'nden İzmir 2 No'lu F Tipi Cezaevi’ne nakledilmişti.
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