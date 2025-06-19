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Cezaevinde 15 kilo verdiği gündeme gelmişti! Murat Çalık hastaneye sevk edildi

Daha önce iki kez kanser atlatan ve sağlık sorunları yaşayan Başkanı Mehmet Murat Çalık hastaneye sevk edildi. Avukatları önceki gün sağlık sorunları gerekçesiyle Çalık'ın tahliyesini talep etmişlerdi.

Cezaevinde 15 kilo verdiği gündeme gelmişti! Murat Çalık hastaneye sevk edildi
Melih Kadir Yılmaz

Hakkındaki yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan ve Beylikdüzü Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Murat Çalık tutuklanmıştı.

HASTANEYE SEVK EDİLDİ

Daha önce kanser tedavisi gördüğü belirtilen ve cezaevinde 15 kiloya düştüğü söylenen Çalık, İzmir Katip Çelebi Hastanesi'ne sevk edildiği bildirildi.

SİLİVRİ'DEN İZMİR'E NAKLEDİLMİŞTİ

Çalık, Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunurken İzmir'e sevk edilmişti. Başkan Çalık, 4 Nisan'da tutuklandıktan sonra Silivri Cezaevi'nden İzmir 2 No'lu F Tipi Cezaevi’ne nakledilmişti.

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Anahtar Kelimeler:
cezaevi hastane
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