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Cezaevinde salgın alarmı: Ambulanslar çağrıldı! 34 mahkum hastaneye kaldırıldı

Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
14.03.2025 08:27
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Malatya cezaevinde salgın alarmı... Çok sayıda ambulans cezaevine çağrıldı 34 tutuklu-hükümlü influenza gribi şüphesi nedeniyle kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. İşte detaylar...

Cezaevinde salgın alarmı: Ambulanslar çağrıldı! 34 mahkum hastaneye kaldırıldı

Olay, akşam saatlerinde Akçadağ T Tipi Açık ve Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda meydana geldi. Cezaevinde kalan 4 mahkum, gribal enfeksiyon şikayeti ile revire başvurdu.

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Yapılan kontroller sonrası aynı rahatsızlık şikayeti ile toplam 34 tutuklu-hükümlü cezaevine çağrılan ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere sevk edildi.

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Akçadağ Şehit Gökhan Aslan Devlet Hastanesi, Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Battalgazi Devlet Hastanesi ve İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi'ne götürülen 34 kişi, influenza gribi şüphesi ile tedaviye alınırken, polis ve jandarma ekipleri hastanelerde geniş güvenlik önlemi aldı.

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34 kişinin hastanelerdeki tedavilerine devam edilirken, durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
cezaevi influenza salgın
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