Cezaevindeki biri vekalet verebilir mi? Cezaevindeki biri nasıl vekalet verir?

Kişiler, işledikleri suça ve suçu işlediğinin kesinlik kazanmasına göre hapis cezası alabilirler. Cezaevindeki kişilerin Türkiye Cumhuriyeti kanunları kapsamında yapabilecekleri ve yapamayacakları, Farklı nedenlere bağlı olarak tutuklanan ya da cezaevine gönderilen kişilerin de çeşitli kanuni hakları bulunur. Temel ihtiyaçlarının giderilmesi dışında diğer bazı hakları yakınları ya da avukatı tarafından takip edilebilir.

Cezaevindeki biri vekalet verebilir mi?

Vekaletname resmi bir belgedir ve bir kişi adına işlem yapabilmeyi sağlar. Bir kişi başka bir kişinin kanuni olarak vekili olabilir ve bunu resmi olarak kanıtlayan belge de vekaletname adı verilen belgedir. Bu belgeler noter tarafından düzenlenerek onaylanmış ve iki tarafın da onayı alınmış belgelerdir. Bir avukata ya da başka bir kişiye vekaletname vermek isteyen kişiler kimlik, pasaport gibi bir belge ile notere giderek vekaletname çıkartabilir. Bazı durumlarda cezaevindeki kişilerin de avukata ya da başka birine vekalet verme ihtiyacı doğabilir.

Suçu kanıtlanmış ve hükümlü olarak cezaevine girmiş olan kişiler tek başlarına vekalet verme işlemi yapamazlar. Bu işlem için vasi olacak kişi tarafından notere vekâlet verilmesi gerekir. İşlemin gerçekleştirilebilmesi için vesayet kararının kesinleşmiş olmasına da gerek duyulmaz.

Tutuklu olan kişiler tek başlarına vekalet verebilirler. Bunun için de herhangi bir kişi ya da kurumdan onay ve izin almalarına gerek olmaz. Vekalet işlemi için cezaevi idaresine dilekçe verilmesi ve vekalet talebinde bulunulması yeterli olur. Noterde hazırlanan belge örneği imzalatmak için noter yetkilisi hafta içinde belli günlerde tutuklunun yanına gider.

Cezaevindeki biri nasıl vekalet verir?

Cezaevindeki tutukluların vekalet süreçleri cezaevi izni, hukuki danışmanlık alma süreci, vekaletname forumunun doldurulması gibi adımlardan oluşmaktadır. Hassas ve hukuki bir işlem olan bu işlem belli adımların sırayla yerine getirilmesi şeklinde gerçekleşir. Bu adımlar şu şekilde gelişir: