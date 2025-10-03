Cezaevindeki mektupları ortaya çıktı! Minguzzi'nin katilleri birbirini böyle teselli etmiş: "Aslanlar gibi yatar, çıkarız"

İtalyan şef Andrea Minguzzi ile çellist Yasemin Akıncılar'ın 15 yaşındaki oğulları Mattia Ahmet Minguzzi, İstanbul'un Kadıköy ilçesinde gittiği bit pazarında bıçaklı saldırıya uğrayarak yaşamını yitirmişti. Cinayet sonrasına ilişkin kameraya yansıyan görüntülerde sanıkların hiçbir şey olmamış gibi evlerine döndüğü anlar görülüyordu.

"ASLANLAR GİBİ YATAR, ÇIKARIZ"

Son olarak Minguzz'yi bıçaklayıp tekme atan sanıkların birbirine mektup gönderdiği ortaya çıktı. Haber Global muhabiri Rabia Azra Sözcü'nün aktardığı mektupta sanık B.B. cümlelerine "Rahatın yerinde mi" diye başlıyor ve devam ediyor: "Beni soracak olursan iyiyim, yaptık bir şey cezasını çekiyoruz. Aslanlar gibi yatar, çıkarız. Sen zaten fazla yatmazsın. Babanlar sana bakıyor mu? Sen canını sıkma, 1 seneye çıkarsın. Zaten 5 aydır yatıyoruz. 6-7 ay daha dayan. Seviyorum seni."

"GÜZEL İFADE VERELİM DE ONLAR ÇIKSIN"

Sonradan tutuklanan 2 arkadaşının tahliyesi için de güzel ifade vermesi gerektiğini söyleyip uyarıyor: "Kimseye karışma, tutanak yeme. mahkemede karşımıza çıkmasın. Neyse, güzel ifade verelim de Abdi'yle Ayberk çıksın. Ayberk yanlış ifade vermese tutuklanmazdı. Boş yere kendilerini yaktılar. Bana fotoğraf yolla Allah'ın izniyle çıkarız."

İşte o mektuplar:

Mektup infaz kurumu tarafından "sakıncalı ifadeler içerdiği" gerekçesiyle tutanak altına alındı. Dava dosyasına da eklenen mektup hakkında "Soruşturmanın gidişatını yalan beyanlarla değiştireceği, suçu övme ve özendirmeye dair kelimelerin kullanıldığına kanaat getirilmiştir" denildi.

SIRADAKİ DURUŞMA TARİHİ BELLİ OLDU

Öte yandan Minguzzi davasında 5. duruşma görüldü. Mütalaasını açıklayan savcı sanıklara en üst sınırdan ceza isteyip, "takdiri indirim ve haksız tahrik indirimi uygulanmasın." talebinde bulundu. Bir sonraki duruşma 21 Ekim'de görülecek.

