Cezaevinden 2 ay önce izinli çıkıp şehri soydu! 32 suç kaydı çıktı

Konya'da 2 ay önce izinli çıktığı cezaevine dönmeyen ve son 20 günde 10 evden 2 milyon liralık hırsızlık yapan 39 yaşındaki Barış Kökçü yakalanıp, tutuklandı. Kökçü’nün 2011 yılında 42 hırsızlık suçundan işlem görerek tutuklandığı, cezasının bitmesine ise 3 yıl 4 ay kaldığı belirtildi.

Selçuklu, Meram ve Karatay ilçelerinde kapı kilit göbekleri kırılarak girilen 10 ayrı evden toplam 2 milyon liralık laptop, tablet, ziynet eşyaları, kol saatleri, parfümler, çantalar ve çeşitli elektronik cihazlar çalındı. Mağdurların ihbarı üzerine Konya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, özel bir ekip kurarak çalışma başlattı.

POLİS 128 SAATLİK KAMERA GÖRÜNTÜLERİNİ İNCELEDİ

Polis ekipleri, şüphelinin kullandığı tespit edilen yaklaşık 18 kilometrelik güzergah üzerinde 128 saatlik güvenlik kamerası kaydı incelendi. Yapılan teknik ve fiziki takipler sonucunda şüphelinin kimliği tespit edildi.

32 SUÇ KAYDI VAR

Şüphelinin, evden hırsızlık başta olmak üzere 32 ayrı suç kaydı bulunan Barış Kökçü olduğu tespit edildi. Polis, Kökçü’nün saklandığı evi belirlemesinin ardından düzenlenen operasyonla yakalandı. Barış Kökçü’nün, 2011 yılında 42 farklı hırsızlık suçundan işlem yapıldığı, 14 yıldır cezaevinde olduğu, yaklaşık 2 ay önce açık cezaevinden izinli çıktığı, izin süresinin bitmesine rağmen geri dönmeyerek cezaevinden firar ettiği, cezasının bitmesine ise 3 yıl 4 ay kaldığı öğrenildi. Evde yapılan aramalarda ise çalıntı olduğu düşünülen çok sayıda eşya ele geçirildi. Gözaltına alınan Barış Kökçü, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıktığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

