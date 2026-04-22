Cezaevinden çıktı! Şehirde satırla saldıra saldıra ilerledi

Hatay'da akılalmaz olay! İskenderun'da cezaevinden çıkan bir şahıs önce restoran sahibine, ardından taksi durağında bekleyen bir adama ardından ATM'den para çeken bir kişiye satırla saldırdı. O anlar kameraya yansıdı.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde, uyuşturucu bağımlısı olduğu iddia edilen M.S., bir saatte farklı noktalarda 3 kişiyi satırla yaraladı. Cezaevinden yeni çıktığı belirtilen M.S. gözaltına alınırken, taksi durağında bekleyen K.Y.’yi yaraladığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

ŞEHİRDE DEHŞET SAÇTI

Olay, sabah saatlerinde, ilçenin Çay Mahallesi'nde meydana geldi. Bir restorana giren M.S., yemek istedi. İş yeri sahibi A.İ.'nin yemeklerin henüz hazır olmadığını söylemesi üzerine tartışma çıktı. M.S., yanında getirdiği satırla, A.İ.'yi başından ve belinden yaraladı. İş yerinden ayrılan M.S., daha sonra Şehit Pamir Caddesi'nde taksi durağında bekleyen K.Y.'ye saldırdı. Boynundan yaralanan K.Y., yere yığıldı. Şüpheli daha sonra Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi'nde bir bankaya ait otomatik para çekme (ATM) makinesinden para çeken M.Ç.'ye de saldırıp sırtından yaraladı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar A.İ., K.Y. ve M.Ç., ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

SABIKASI KABARIK!

Polis ekipleri, yaklaşık bir saatte 3 kişiyi yaralayan M.S.'yi kısa sürede yakaladı. Yapılan incelemede, uyuşturucu bağımlısı olduğu ve cezaevinden yeni çıktığı belirlenen M.S.'nin saldırdığı kişileri tanımadığı ve aralarında herhangi bir bağlantı olmadığı tespit edildi. 'Uyuşturucu kullanma', 'Kasten yaralama', 'Hakaret' ve 'Mala zarar verme' suçlarından 15 suç kaydının olduğu belirlenen şüpheli, emniyete götürüldü. Yaralılardan A.İ.'nin hayati tehlikeyi atlatamadığı, diğerlerinin durumunun iyi olduğu bildirildi.

SALDIRI ANI KAMERADA

Bu arada M.S.'nin taksi durağında bekleyen K.Y.'ye saldırdığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, bir kişiyle sohbet eden K.Y.'nin, yürüyerek yanına gelen M.S.'nin saldırısına uğradıktan sonra yere yığıldığı anlar yer aldı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: DHA   |   Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

