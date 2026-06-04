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Samsun'da demir çelik fabrikasında iş kazası: 3 kişi hayatını kaybetti

Samsun'un Tekkeköy ilçesindeki Yeşilyurt Demir Çelik Fabrikası'nda meydana gelen iş kazasında 3 işçi hayatını kaybetti. Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları sürerken, iş kazasıyla ilgili inceleme başlatıldı. Çalışanların elektrik akımına kapılarak hayatını kaybettiği bildirildi.

Samsun'da demir çelik fabrikasında iş kazası: 3 kişi hayatını kaybetti

Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Mahallesi Sakarya Caddesi üzerindeki Yeşilyurt Demir Çelik Fabrikası'nın çelikhane tesisinde akşam saatlerinde meydana gelen olayda, iddiaya göre 3 işçi elektrik akımına kapıldı.

Samsun da demir çelik fabrikasında iş kazası: 3 kişi hayatını kaybetti 1

FABRİKADA ELEKTRİK AKIMI FACİASI: 3 KİŞİ ÖLDÜ

İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı incelemede 3 işçinin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Samsun da demir çelik fabrikasında iş kazası: 3 kişi hayatını kaybetti 2

ÖLENLERİN KİMLİKLERİ BELLİ OLDU

Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Mahallesi Sakarya Caddesi üzerindeki fabrikanın çelikhane tesisinde saat 21.40'ta meydana gelen olayda, 3 işçi elektrik akımına kapıldı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan ekiplerin yaptığı incelemede işçilerin hayatını kaybettiği tespit edildi. Kazada fabrika çalışanları Naci Gezer (46), Mustafa İnanç (50) ve Yunus Çekiç'in (47) hayatını kaybettiği öğrenildi.

Samsun da demir çelik fabrikasında iş kazası: 3 kişi hayatını kaybetti 3

VALİDEN AÇIKLAMA GELDİ

Samsun Valisi Orhan Tavlı, olayla ilgili yaptığı açıklamada 3 işçinin elektrik akımına kapılarak hayatını kaybettiğini doğruladı. Tavlı, hayatını kaybeden işçilerin ailelerine ve yakınlarına başsağlığı dileklerini iletti.

Samsun da demir çelik fabrikasında iş kazası: 3 kişi hayatını kaybetti 4

Ekiplerin olay yerindeki inceleme ve çalışmaları sürerken, iş kazasıyla ilgili soruşturma başlatıldı.

Samsun da demir çelik fabrikasında iş kazası: 3 kişi hayatını kaybetti 5

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Samsun fabrika elektrik çarpması
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