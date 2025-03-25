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  4. Cezaevinden firar edip, adresini değiştirdi ama... Yine de yakalandı! İzini kaybettirmek için sürekli bunu yapıyormuş

Cezaevinden firar edip, adresini değiştirdi ama... Yine de yakalandı! İzini kaybettirmek için sürekli bunu yapıyormuş

Begüm Özkaynak Begüm Özkaynak İnternet Editörü
25.03.2025 11:17
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Konya'da müebbet hapis cezasına çarptırılan ve açık cezaevine nakledildikten sonra firar eden hükümlü, polis ekipleri tarafından yapılan çalışma sonrası saklandığı evde yakalandı

Cezaevinden firar edip, adresini değiştirdi ama... Yine de yakalandı! İzini kaybettirmek için sürekli bunu yapıyormuş

Edinilen bilgiye göre, hakkında müebbet ve 23 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.Ç. açık cezaevine nakledildikten sonra firar etti. A.Ç.'yi takibe alan polis ekipleri, şahsın izini kaybettirmek için sürekli adres değiştirdiğini belirledi. Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, firari şahsı takibe alarak saklandığı adresi tespit etti. A.Ç'nin Meram ilçesinde oğluna ait bir evde saklandığı belirlendi. Firari A.Ç., polis ekipleri tarafından eve gerçekleştirilen baskında yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından şahıs cezaevine teslim edildi.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
cezaevi firari
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