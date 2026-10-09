Polisten kaçan şahıs yakalandı

Tepebaşı ilçesi Fevziçakmak Mahallesi Nato Sokak’ta devriye görevi yapan polis ekipleri, durumundan şüphelendikleri bir şahsı durdurarak kontrol etmek istedi. Polisin ihtarına uymayarak aniden kaçmaya başlayan şüpheli, çevre yolunun karşısına geçti. Ekiplerin takibi sonucu şüpheli, Şarhöyük Mahallesi Bakım Sokak üzerinde kıskıvrak yakalandı. Yapılan kimlik kontrolünde şahsın 16 yaşındaki M.M.S. olduğu belirlendi. Gözaltına alınan şüpheli, gerekli işlemleri yapılmak üzere polis merkezine götürüldü.

Kaynak: İHA | Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır