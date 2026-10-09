Kuşadası’nda okul servisleri denetlendi

Kuşadası’nda 2026-2027 eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte öğrencilerin okullarına güvenli ve huzurlu bir şekilde ulaşmalarını sağlamak amacıyla okul servislerine yönelik denetimler gerçekleştirildi. Servis Denetim Komisyonu tarafından yapılan kontrollerde, araçların teknik donanımları, gerekli belgeleri ve öğrenci taşımacılığına ilişkin kurallara uygunluğu titizlikle incelendi.

Kuşadası’nda öğrencilerin okul yolculuklarını güvenli şartlarda gerçekleştirmelerini sağlamak amacıyla okul servislerine yönelik denetim çalışmaları devam ediyor. 2026-2027 eğitim öğretim yılının başlamasının ardından harekete geçen Servis Denetim Komisyonu, öğrenci taşımacılığında güvenlik standartlarının korunması ve muhtemel risklerin önüne geçilmesi amacıyla servis araçlarını kontrol etti. Kuşadası Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik Timleri, İlçe Emniyet Trafik Şube Müdürlüğü ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ekiplerinin katılımıyla gerçekleştirilen denetimlerde, servis araçlarının mevzuatta belirlenen şartları taşıyıp taşımadığı ayrıntılı olarak değerlendirildi.

Kadınlar Denizi Mahallesi’nde bulunan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü binasının önünde gerçekleştirilen denetimlerde ekipler, okul servislerinin gerekli belgelerini kontrol etti. Araçların belediye ve emniyet vizelerinin geçerliliği incelenirken öğrenci taşımacılığı için aranan yasal şartlara uygunlukları da gözden geçirildi. Denetimler kapsamında araçların lastiklerinin durumu ve emniyet kemerlerinin sağlamlığı kontrol edildi. Öğrencilerin yolculuk sırasında güvenliğini doğrudan etkileyen ekipmanların yanı sıra servis araçlarında bulunması gereken sağlık çantası ve yangın tüpünün mevcut olup olmadığı da denetlendi. Komisyon üyeleri, kontroller sırasında servis şoförlerinin belirlenen kurallara uyup uymadığını da değerlendirerek öğrenci taşımacılığında dikkat edilmesi gereken hususları göz önünde bulundurdu.

Öğrencilerin evlerinden okullarına, okuldan da evlerine güvenli bir şekilde ulaşmaları için gerçekleştirilen denetimler, okul servislerinde güvenlik kurallarının uygulanmasının önemini bir kez daha ortaya koydu. Araçların belgelerinden teknik donanımlarına kadar farklı başlıklarda yapılan kontrollerle öğrenci taşımacılığında güvenliğin sağlanması hedeflendi. Servis Denetim Komisyonu üyeleri, gerekli şartları yerine getirerek kurallara uygun hareket eden servis şoförlerine teşekkür etti. Öğrencilerin güvenliğini önceleyen denetimlerin, eğitim öğretim yılı boyunca güvenli ulaşımın sağlanması açısından önem taşıdığı belirtildi.

Kaynak: İHA