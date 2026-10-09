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Otomobillerin çarpıştığı kazada ölen 3 kişi toprağa verildi

Kayseri’nin İncesu ilçesinde 2 otomobilin çarpıştığı kazada hayatını kaybeden emekli bekçi Necati Karakoç (68) ile eşi Kezziban Karakoç (67) ve baldızı Nazlı Avcı (63), son yolculuklarına uğurlandı.

Otomobillerin çarpıştığı kazada ölen 3 kişi toprağa verildi

Kayseri’nin İncesu ilçesinde 2 otomobilin çarpıştığı kazada hayatını kaybeden emekli bekçi Necati Karakoç (68) ile eşi Kezziban Karakoç (67) ve baldızı Nazlı Avcı (63), son yolculuklarına uğurlandı.

Otomobillerin çarpıştığı kazada ölen 3 kişi toprağa verildi 1

Kaza, dün saat 20.00 sıralarında, İncesu ilçesi Kayseri-Ankara kara yolu Süksün Mahallesi’nde meydana geldi. HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı ve Hizmet-İş Sendikası Genel Başkan Vekili Halil Özdemir (62) idaresindeki otomobil ile emekli bekçi olduğu öğrenilen Necati Karakoç yönetimindeki otomobil çarpıştı. Kazada, sürücü Necati Karakoç ile aynı araçta bulunan eşi Kezziban Karakoç ve baldızı Nazlı Avcı hayatını kaybetti. Diğer otomobilin sürücüsü ise yaralandı.

Otomobillerin çarpıştığı kazada ölen 3 kişi toprağa verildi 2

İhbar üzerine bölgeye polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin ilk müdahalesinin ardından yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı.

Otomobillerin çarpıştığı kazada ölen 3 kişi toprağa verildi 3

Hastanede otopsi işlemleri tamamlanan 3 kişinin cenazesi, yakınları tarafından teslim alınıp, Orgeneral Hulusi Akar Camisi’ne getirildi. Cenazeye AK Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, İl Emniyet Müdürü Sinan Ergen ile Karakoç ve Avcı ailelerinin yakınları katıldı. Necati ve Kezziban Karakoç ile Nazlı Avcı, kılınan cenaze namazlarının ardından Erkilet Bülbülpınarı Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Otomobillerin çarpıştığı kazada ölen 3 kişi toprağa verildi 4

Öte yandan, yaralı sürücü Halil Özdemir’in hastanedeki tedavisi ise sürüyor.

Kaynak: DHA

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Anahtar Kelimeler:
Kayseri İncesu kaza
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