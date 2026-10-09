HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Kötü koku ihbarı ekipleri harekete geçirdi! 6 kamyon çöp çıktı

Kuşadası Belediyesi ekiplerinin, kötü koku şikayeti üzerine gittikleri Soğucak Mahallesi’nde bulunan 3 katlı müstakil evden 6 kamyon çöp çıktı.

Kötü koku ihbarı ekipleri harekete geçirdi! 6 kamyon çöp çıktı

Kuşadası Belediyesi ekiplerinin, kötü koku şikayeti üzerine gittikleri Soğucak Mahallesi’nde bulunan 3 katlı müstakil evden 6 kamyon çöp çıktı. Mahalle sakinleri, mağduriyetlerini giderdikleri için Kuşadası Belediyesi’ne teşekkür etti.

Kötü koku ihbarı ekipleri harekete geçirdi! 6 kamyon çöp çıktı 1

Kuşadası’nın Soğucak Mahallesi’ndeki Aşiyan Sitesi’nde bulunan 3 katlı müstakil bir evden kötü kokular gelince bölgede oturanlar belediyeye haber verdi. İhbar üzerine bölgeye polis, zabıta ve Kuşadası Belediyesi’ne bağlı Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekipler, Filiz D.’ye (78) ait evin kapısını çilingirle polis eşliğinde açtı.

Kötü koku ihbarı ekipleri harekete geçirdi! 6 kamyon çöp çıktı 2

İçeri giren 15 kişilik temizlik ekibi, evdeki odalarda uzun süredir biriktirildiği belirlenen evsel atık, çöp ve çeşitli malzemeleri tek tek dışarı çıkardı. 6 kamyon dolusu atık bertaraf edilmek üzere katı atık düzenli depolama sahasına götürüldü. Temizlik çalışmasının ardından evin bahçesi ve odalarında kötü koku, haşere ve benzeri sorunların önüne geçmek amacıyla ilaçlama ve dezenfeksiyon çalışması da yapıldı.

Kötü koku ihbarı ekipleri harekete geçirdi! 6 kamyon çöp çıktı 3

Çöp ev nedeniyle uzun süredir cam bile açamadıklarını belirten mahalle sakinlerinden Çiçek Yıldırım, "Benim evim pirelendi, ilaçlatmak zorunda kaldım. Ayrıca hasta oldum. Elimde raporlarım bile var. Artık bu evin temizlenmesi gerekiyordu. Kuşadası Belediyesi’ne çok teşekkür ederim" dedi.

Kötü koku ihbarı ekipleri harekete geçirdi! 6 kamyon çöp çıktı 4

Site Yöneticisi Neşet Yüksel ise, "Evin sahibi yıllar içerisinde kaldığı yeri, çöp ev haline getirdi. Bütün mahalle bu durumdan çok rahatsız oldu. Dünden bu yana evde yapılan temizlikte kamyonlarca çöp çıktı. Mağduriyetimizi gideren ilgili kurumlara site yöneticisi olarak ben de çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Kötü koku ihbarı ekipleri harekete geçirdi! 6 kamyon çöp çıktı 5
Kaynak: İHA

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kuşadası’nda okul servisleri denetlendiKuşadası’nda okul servisleri denetlendi
Otomobillerin çarpıştığı kazada ölen 3 kişi toprağa verildiOtomobillerin çarpıştığı kazada ölen 3 kişi toprağa verildi

Anahtar Kelimeler:
kuşadası denetim çöp
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Pakistan da savaşa dahil oldu! Uçaklar peş peşe havalandı

Pakistan da savaşa dahil oldu! Uçaklar peş peşe havalandı

Silahla vurulmuş halde bulunan vali yardımcısı hayatını kaybetti

Silahla vurulmuş halde bulunan vali yardımcısı hayatını kaybetti

Türk futbolunun köklü kulübü satılıyor mu? İşte masadaki isim

Türk futbolunun köklü kulübü satılıyor mu? İşte masadaki isim

Sezen Taş'a dair yeni detaylar: ''Düşülebilecek bir balkon değil''

Sezen Taş'a dair yeni detaylar: ''Düşülebilecek bir balkon değil''

Motorine dev zam geliyor! 100 TL'ye dayanacak

Motorine dev zam geliyor! 100 TL'ye dayanacak

Türkiye'nin ünlü mutfak eşyası üreticisi konkordato ilan etti

Türkiye'nin ünlü mutfak eşyası üreticisi konkordato ilan etti

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.