Cezaevinden ölüm tehdidi! Adnan Oktar içeride de uslu durmuyor: "Benden önce vefat edecekler"

'Suç örgütü kurma ve yönetme', 'cinsel istismar ve cinsel saldırı', 'eğitim öğretim hakkının engellenmesi', 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçlarından' suçlarından toplam 8 bin 463 yıl 4 ay ceza alan Adnan Oktar yine rahat durmadı. Oktar avukatı aracılığıyla tehditte bulundu.

ÖRGÜTÜ ÇÖKERTTİ

Silahlı suç örgütü lideri Adnan Oktar, yaptığı ihbarla 2018 yılındaki operasyonu başlatan Özkan Mamati'ye yönelik mesajında, "Benim için ölecek diyen herkes benden önce eceliyle öldü" dedi. Oktar, örgütün çökertilmesini sağlayan ihbarı yapan ve dava sürecinde tanık olarak örgütün faaliyetlerini ifşa eden Mamati'yle ilgili avukatı Mert Yükselir aracılığıyla e-posta paylaştı.

"OLMADI YAPAMADIM"

Halk TV'den Can Bursalı'nın haberine göre E-postada Mamati'nin Oktar'ı tehdit ettiği ve cinayet planlandığı da ileri sürülüyor. Bu iddiaya, Mamati'nin katıldığı bir programda, söylediği belirtilen "O zamanki ruh halimle bu insanı gerçekten yok etmek istiyordum. Ama olmadı, yapamadım" sözleri dayanak gösteriliyor.

2018'DE TUTUKLANDI

2018'de tutuklandıktan sonra önce Silivri'deki Marmara Hapishanesi'ne oradan da Edirne ve Erzurum'a gönderilen Oktar, şu anda Van Yüksek Güvenlikli Cezaevi'nde bulunuyor. Yargıtay 1. Ceza Dairesi tarafından verilen binlerce yıllık hapis cezası onanan Oktar, örgütün yeniden yapılanma davalarında da yargılanıyor.

"GÖRECEKSİNİZ HEPSİ BENDEN ÖNCE ECELLERİYLE VEFAT EDECEK"

Oktar'ın avukatı Yükselir, paylaştığı e-postada, müvekkili Oktar'ın bir duruşmada söylediği söze atıf yaptı. Mamati'yi hedef alan tehdit e-postasında, "Benim için ölecek diyen diyen herkes benden önce tek tek eceliyle öldü. Hepsi aynı yere gitti" ifadeleri de yer aldı. Oktar'ın sözlerinin aktarıldığı e-postada, "Şu anda beni aynı yerden izliyorlar. Nerede olduklarını beni nereden izlediklerini söylemek istemiyorum ama yanı yerdeler. Şu anda da hala bu söylemde olanlar var. Göreceksiniz hepsi benden önce ecelleriyle vefat edecekler" deniliyor.