Cezaevine girmeyi göze aldı! Candaş Tolga Işık'tan 'Mahir Polat' resti: "Adam ölüyor ölüyor, hiç mi Allah korkunuz yok"

İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik "terör" soruşturmasının akıbeti merak ediliyor. İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanan isimlerden biriydi. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu için tutuklama talebiyse "yolsuzluk" soruşturmasında tutuklandığından geri çevrilmişti.

HASTANEYE KALDIRILMIŞTI

Polat geçtiğimiz günlerde kaldığı Marmara Cezaevi’nde rahatsızlanarak Küçükçekmece’de bulunan Mehmet Akif Ersoy Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastaneye jandarma ve polis ekipleri tarafından ambulansla getirilen Polat'a burada doktorlar tarafından ilk müdahalesi yapıldı. Yüksek tansiyon nedeniyle müşahede altında tutulan Mahir Polat anjiyo oldu.

AVUKATI: KALP KRİZİ, BEYİN KANAMASI RİSKİ DAİMİ

Avukatı Erkam Erdem, Polat'ın sağlık durumunda riskin devam ettiğini duyurmuştu. Polat'ın tansiyonun ölümcül düzeyde yükseldiğini, hipertansiyon nedeniyle de kalp, beyin ve böbrekler açısından riski altında olduğunu bildiren Erdem, "Mahir Polat’ın hastaneden taburcu edilmesi sağlığının stabil hale geldiğini göstermiyor. Hipertansiyon devam ediyor, bu tansiyon beynine, böbreklerine ve özellikle kalbine zarar vermeye devam ediyor ve kalp krizi, beyin kanaması riski daimi" demişti.

"KAYBEDECEK BİR ZAMANIMIZ KALMADI!"

Erdem son yaptığı açıklamada "Günlerdir anlatmaya çalışıyoruz. Kaybedecek bir zamanımız kalmadı!" diyerek şunları kaydetti:

"Müvekkilim Mahir Polat için cezaevinde geçirdiği her dakika risk içeriyor. Sevgili Barış Terkoğlu cezaevi şartlarının Mahir bey için tehlikeli olduğunu bütün gerçekliğiyle ortaya koymuş. Dün acil şekilde toplanan İl Sağlık Kurulu üyelerinin raporu da Mahir beyin cezaevi şartlarında kalamayacağını doğruluyor. Dün detayını paylaştığım itirazımız doğrultusunda Mahir beyin ivedi şekilde tahliyesini talep ediyoruz. Hiç vakit kaybetmeden."

CANDAŞ TOLGA IŞIK İSYAN ETTİ: İNSANİYET NAMINA YALVARIYORUM

Gazeteci Candaş Tolga Işık da Polat'ın serbest bırakılması için sosyal medyada yürütülen kampanyaya destek verdi. Bir paylaşım yapan Işık "Allah aşkına Peygamber aşkına inandığınız ne varsa onun aşkına Mahir Polat’ı serbest bırakın. İnsaniyet namına yalvarıyorum Mahir Polat’ı serbest bırakın. Mahir Polat’ı Serbest bırakın. Mahir Polat’ı serbest bırakın. Mahir Polat’ı serbest bırakın" çağrısında bulundu.

"ADAM ÖLÜYOR! HİÇ Mİ ALLAH KORKUNUZ YOK"

Işık'ın bu paylaşımına yanıt veren bir kullanıcı "Madem bu kadar kefilsin, onu bırakıp seni alsınlar. Suçsuzluğu açıklanırsa seni serbest bıraksınlar, olur mu Candaş?" diye sordu.

Işık çarpıcı bir yanıt vererek "Bunu buraya kayda geçsin diye yazıyorum: Olur Selim Bey. Böyle bir pazarlık söz konusuysa 1 saniye itiraz edersem namuzssuz şerefsizim. Adam ölüyor ölüyor. Hiç mi Allah korkunuz yok. Adam ölüyor." dedi.

Candaş Tolga Işık'ın bu paylaşımları çok sayıda beğeni aldı.

BAKAN TUNÇ'TAN 'MAHİR POLAT' AÇIKLAMASI

Öte yandan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Mahir Polat’ın sağlık durumuyla ilgili spekülatif bazı paylaşımlar ve iddialar gündeme getirildiğini belirterek şunları ifade etmişti:

"29 Mart 2025 tarihinde sağlık şikayetleri üzerine önce kurum polikliniğinde ilk müdahalesi yapılan ve ardından Mehmet Akif Ersoy Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde uzman hekimlerce gerekli tüm tetkik ve tedavileri eksiksiz şekilde gerçekleştirilen tutuklu Mahir Polat’ın sağlık durumu hekimler tarafından dikkatle takip edilmektedir. Bu süreçte, hekimlerin uygun bulması üzerine hastaneden taburcu edilen tutuklunun Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda sağlık kontrolleri ve ilaçla tedavisi devam etmektedir. Adı geçen tutuklu, bugün itibarıyla sağlık durumunun tespiti açısından Marmara Ceza İnfaz Kurumları Kampüsündeki hastaneye sevk edilmiş, burada yapılan tetkiklerin ardından alınan sağlık kurulu kararı gereğince Adli Tıp Kurumu’na sevki kararlaştırılmıştır. Tüm bu süreçlerde tutuklunun bütün kontrolleri, tedavisini gerçekleştiren hekimlerin raporları doğrultusunda eksiksiz şekilde yerine getirilmektedir. Aksi yöndeki iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Önemle belirtmek gerekir ki; ceza infaz kurumlarında bulunan bütün tutuklu ve hükümlülerin sağlık hizmetlerine erişimi yasal güvenceler çerçevesinde titizlikle sağlanmaktadır. Bu konuda herhangi bir ihmal veya gecikme söz konusu değildir."

NE OLMUŞTU?

AA'nın aktardığına göre; Mahir Polat, 29 Mart'ta tutuklu bulunduğu Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumundan ambulansla Mehmet Akif Ersoy Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılmıştı.

Yapılan kontrollerinin ardından hastanenin Kardiyoloji Bölümü Yoğun Bakım Ünitesinde müşahede altında tutulan Polat'a anjiyo işlemi yapılmıştı.

Tedavisi sona eren Polat, 31 Mart'ta taburcu edilmesinin ardından ceza infaz kurumuna gönderilmişti.

Polat, cuma günü Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Kampüsündeki hastanede, sağlık durumunun ceza infaz kurumunda kalmasına elverişli olup olmadığının tespiti için kurul karşısına çıkmıştı. Kurul, Polat'ın Adli Tıp Kurumuna sevk edilmesini kararlaştırmıştı.