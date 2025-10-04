HABER

Cezalar artıyor! Suç işleyen çocuklarla ilgili yeni düzenleme... AK Parti hazırladı

AK Parti milletvekillerince hazırlanan 11. Yargı Paketi ile cezalar artırılıyor. Söz konusu düzenlemeye göre; 15 yaşını doldurmuş olup da 18 yaşını doldurmamış kişiler hakkında ağırlaştırılmış müebbet yerine verilen hapis cezasının üst sınırı 24 yıldan 27 yıla çıkarılacak.

AK Parti'li TBMM Adalet Komisyonu üyesi ve hukukçu milletvekilleri, Grup Başkanı Abdullah Güler başkanlığında kamuoyunda "11. Yargı Paketi" olarak bilinen kanun teklifinin çalışmalarına devam ediyor.

SUÇ İŞLEYEN ÇOCUKLARA VERİLEN CEZALAR

İlerleyen günlerde TBMM Başkanlığına sunulması planlanan kanun teklifiyle, suç işleyen çocuklara verilen hapis cezalarıyla ilgili düzenlemelere gidilecek.

Teklife göre, Türk Ceza Kanunu'nun "Yaş küçüklüğü" başlıklı 31'inci maddesinde değişiklikler yapılacak.

CEZALAR ARTIYOR

15 yaşını doldurmuş olup da 18 yaşını doldurmamış kişiler hakkında ağırlaştırılmış müebbet yerine verilen hapis cezasının üst sınırı 24 yıldan 27 yıla, müebbet yerine hükmedilen hapis cezasının 12 yıl olan üst sınırı da 18 yıla yükseltilecek. Böylece, fiili işlediği sırada 15 yaşını doldurmuş olup da 18 yaşını doldurmamış kişiler hakkında, suç ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını gerektirdiği takdirde 18 yıldan 27 yıla, müebbet hapis cezasını gerektirdiği takdirde 12 yıldan 18 yıla kadar hapis cezasına hükmedilecek.

İNDİRİM YAPILMAYACAK

Kasten öldürme suçunu işleyen 15-18 yaş çocuklara verilecek cezada, kasta dayalı kusurun ağırlığı, güdülen amaç, suçun işleniş şekli, daha önceden kasıtlı bir suçtan dolayı hapis cezasına mahkum edilmiş olma durumlarında indirim yapılmayacak.

(AA)Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

