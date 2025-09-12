Charlie Kirk'ün katili yakalandı! Trump'tan ilk açıklama: 'İdam cezası' mesajı

Son dakika: ABD geçtiğimiz günlerde Charlie Kirk'ün suikastıyla sarsılmıştı. Olay sonrası kaçan katil zanlısının yakalandığı belirtildi.

TRUMP: "İDAM CEZASI TEMENNİ EDİYORUM"

ABD merkezli Fox News kanalına açıklamalarda bulunan Trump, "Çok büyük bir ihtimalle (Kirk'ü öldüren kişiyi) gözaltına aldık. Herkes çok iyi iş çıkardı.” ifadesini kullandı.

Trump, “Kendisine çok yakın biri onu ihbar etti.” dedi.

Trump ayrıca katil zanlısının 'idam cezası' almasını temenni etti.

NE OLMUŞTU?

Kirk, Utah Valley Üniversitesi’nde katıldığı bir etkinlik sırasında uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirmişti. Olayın ardından soruşturma başlatılmıştı.