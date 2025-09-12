HABER

Charlie Kirk'ün katili yakalandı! Trump'tan ilk açıklama: 'İdam cezası' mesajı

Siyasi aktivist Charlie Kirk’ün öldürülmesine ilişkin aranan şüpheli geniş çaplı bir operasyonun ardından yakalandı. ABD Başkanı Donald Trump, katil için "İdam cezası almasını umuyorum." dedi.

Charlie Kirk'ün katili yakalandı! Trump'tan ilk açıklama: 'İdam cezası' mesajı
Doğukan Akbayır

Son dakika: ABD geçtiğimiz günlerde Charlie Kirk'ün suikastıyla sarsılmıştı. Olay sonrası kaçan katil zanlısının yakalandığı belirtildi.

Charlie Kirk ün katili yakalandı! Trump tan ilk açıklama: İdam cezası mesajı 1

TRUMP: "İDAM CEZASI TEMENNİ EDİYORUM"

ABD merkezli Fox News kanalına açıklamalarda bulunan Trump, "Çok büyük bir ihtimalle (Kirk'ü öldüren kişiyi) gözaltına aldık. Herkes çok iyi iş çıkardı.” ifadesini kullandı.

Charlie Kirk ün katili yakalandı! Trump tan ilk açıklama: İdam cezası mesajı 2

Trump, “Kendisine çok yakın biri onu ihbar etti.” dedi.

Trump ayrıca katil zanlısının 'idam cezası' almasını temenni etti.

Charlie Kirk ün katili yakalandı! Trump tan ilk açıklama: İdam cezası mesajı 3

NE OLMUŞTU?

Kirk, Utah Valley Üniversitesi’nde katıldığı bir etkinlik sırasında uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirmişti. Olayın ardından soruşturma başlatılmıştı.

