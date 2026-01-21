HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji

ChatGPT artık yaşınızı tahmin edecek

OpenAI, ChatGPT'ye "yaş tahmini" özelliği getirdi. Böylece reşit olmayan kullanıcılar tespit edilerek konuşmalarına uygun içerik kısıtlamaları getirilebilecek.

ChatGPT artık yaşınızı tahmin edecek
Enes Çırtlık

OpenAI, son yıllarda ChatGPT'nin çocuklar üzerinde yaratabileceği etkiler nedeniyle ağır eleştirilere maruz kalmıştı. Bazı intihar vakaları sohbet robotuyla ilişkilendirilmiş ve diğer yapay zeka sağlayıcıları gibi OpenAI da ChatGPT'nin genç kullanıcılarla cinsel konuları tartışmasına izin verdiği için eleştirilmişti. Geçtiğimiz Nisan ayında şirket, sohbet robotunun 18 yaşın altındaki kullanıcılar için erotik içerik üretmesine izin veren bir hatayı gidermek zorunda kalmıştı.

Şimdi ise OpenAI, reşit olmayanları tespit etmeye ve konuşmalarına uygun içerik kısıtlamaları getirmeye yardımcı olmak için tasarlanan bir "yaş tahmini" özelliğini ChatGPT'ye ekledi.

OPENAI'IN YAŞ TAHMİNİ ÖZELLİĞİ NASIL ÇALIŞIYOR?

TechCrunch'ta yer alan habere göre, yeni "yaş tahmini" özelliği, halihazırda yürürlükte olan korumalara sadece bir ekleme yapıyor. OpenAI konuyla ilgili yayınladığı bir blog yazısında, yeni özelliğin genç kullanıcıları tespit etmek amacıyla kullanıcı hesaplarını belirli "davranışsal ve hesap düzeyindeki sinyaller" açısından değerlendiren bir yapay zeka algoritmasından yararlandığını belirtti.

ChatGPT artık yaşınızı tahmin edecek 1

Şirket, bu "sinyallerin" kullanıcının beyan ettiği yaş, hesabın ne kadar süredir var olduğu ve hesabın genellikle günün hangi saatlerinde aktif olduğu gibi unsurları içerdiğini söyledi.

OpenAI'ın halihazırda 18 yaşın altındaki kullanıcılar için cinsellik, şiddet ve diğer potansiyel olarak sorunlu konuların tartışılmasını engellemek üzere tasarlanmış içerik filtreleri bulunuyor. Yaş tahmin mekanizması bir hesabın 18 yaşın altında olduğunu tespit ederse, bu filtreler otomatik olarak uygulanıyor.

Son olarak OpenAI, bir kullanıcının yanlışlıkla reşit olmayan biri olarak belirlenmesi durumunda, kimlik doğrulama ortağı Persona'ya bir selfie göndererek "yetişkin" hesabını geri kazanabileceğini de açıkladı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Siirt’te kayan otomobil evin duvarında asılı kaldıSiirt’te kayan otomobil evin duvarında asılı kaldı
Manavgat’ta kamyonet ile motosiklet çarpıştıManavgat’ta kamyonet ile motosiklet çarpıştı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
yapay zeka OpenAI yaş ChatGPT
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Eski Avcılar Belediyesi Başkan Yardımcısı Burçin Baykal intihar etti

Eski Avcılar Belediyesi Başkan Yardımcısı Burçin Baykal intihar etti

Trump-Erdoğan arasında Suriye görüşmesi

Trump-Erdoğan arasında Suriye görüşmesi

Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sürprizi! Bodo/Glimt M.City'i dağıttı

Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sürprizi! Bodo/Glimt M.City'i dağıttı

Tarkan ve Cem Yılmaz'dan 'Kuzu kuzu' düeti

Tarkan ve Cem Yılmaz'dan 'Kuzu kuzu' düeti

Gram altında şubat için konuştu 'Bunlar sürpriz olmayan rakamlar'

Gram altında şubat için konuştu 'Bunlar sürpriz olmayan rakamlar'

Bugün çeyrek altın kaç TL? İşte gram, Cumhuriyet altını fiyatı

Bugün çeyrek altın kaç TL? İşte gram, Cumhuriyet altını fiyatı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.