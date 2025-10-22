HABER

ChatGPT Atlas: OpenAI, Google Chrome rakibi yapay zekâ web tarayıcısını tanıttı

OpenAI, yapay zekâ destekli web tarayıcısı ChatGPT Atlas’ı tanıttı. ChatGPT hafızasıyla entegre çalışan Atlas, ziyaret edilen sitelerdeki bağlamı hatırlayabiliyor. ChatGPT Atlas ajan modu ise kullanıcı adına araştırma, planlama, randevu alma gibi görevleri yerine getirebiliyor. Atlas, Google Chrome’a güçlü bir rakip olarak konumlanıyor.

OpenAI, yapay zekâyı doğrudan internete entegre eden yeni bir dönemin kapılarını aralıyor. Şirket, kullanıcıların hem bilgiye ulaşma hem de görev yürütme biçimini değiştirecek yeni tarayıcısı ChatGPT Atlas’ı resmen tanıttı. Peki ChatGPT Atlas nedir, ChatGPT Atlas ne işe yarar? ChatGPT Atlas nasıl ve nereden kullanılır? ChatGPT Atlas ile ilgili merak edilen tüm detaylar ise haberimizde.

YAPAY ZEKÂ DESTEKLİ, GOOGLE CHROME'A RAKİP! İŞTE CHATGPT ATLAS

ABD'li teknoloji şirketi OpenAI, "ChatGPT Atlas" adını verdiği yapay zekâ destekli web tarayıcısını duyurdu.

OpenAI'dan yapılan açıklamada, Atlas'ın ChatGPT'nin merkezde olduğu ve yapay zekâyla donatılmış bir tarayıcı olarak tasarlandığı bildirildi.

Atlas'ta ChatGPT hafızasının yerleşik olduğu belirtilen açıklamada, bu sayede önceki sohbetlerde yer alan bilgi ve detayların yeni görevlerde kullanılabildiği aktarıldı.

Açıklamada, tarayıcı hafızası sayesinde ChatGPT'nin ziyaret edilen sitelerden bağlamı hatırlayabildiği ve ihtiyaç duyulduğunda geri getirebildiği ifade edildi.

Tarayıcı hafızasının tamamen isteğe bağlı olduğu vurgulanan açıklamada, kullanıcıların bu hafızayı istedikleri zaman görüntüleyebileceği, arşivleyebileceği veya silebileceği kaydedildi.

Açıklamada, tarama geçmişini silmenin ilgili hafıza kayıtlarını da otomatik olarak kaldırdığı belirtildi.

ChatGPT Atlas'ın bugün itibarıyla macOS işletim sistemi kullanıcıları için Free, Plus, Pro ve Go planlarında erişime açıldığı kaydedilen açıklamada, Windows, iOS ve Android işletim sistemleri için de yakında açılacağı bildirildi.

Atlas'ta "ajan modu" bulunduğuna da değinilen açıklamada, kullanıcı adına araştırma, analiz, etkinlik planlama, randevu alma gibi görevler yürütebilen bu modun, ChatGPT Plus, Pro ve Business kullanıcılarına ön izleme olarak sunulduğu kaydedildi.Kaynak: AABu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

