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ChatGPT'de "Lots Of People Are Creating Images Right Now" ne demek? ChatCPT "Lots Of People Are Creating Images Right Now" hatası ve çözümü

OpenAI tarafından geliştirilmiş ve piyasaya sürülmüş olan yapay zekâ sohbet botu ChatGPT'nin kullanıcı sayısı her geçen gün artmakta, kullanım alanları sürekli olarak genişlemektedir. Bu bot takviyeli ve denetimli öğrenme yöntemleri ile detaylı olarak ayarlanmış kapsamlı bir dil modeline dayanmaktadır.

ChatGPT'de "Lots Of People Are Creating Images Right Now" ne demek? ChatCPT "Lots Of People Are Creating Images Right Now" hatası ve çözümü
Ferhan Petek

ChatGPT uygulaması günden güne daha fazla kullanıcı kazanmakta ve sanattan bilime birçok alanda faydalanılmaktadır. Hem yazınsal hem de görsel olarak destek alınabilen ChatGPT ücretsiz olarak ya da ücretli olarak kullanılabilen bir yapay zeka robotudur. Sürekli olarak geliştirilen ve kullanım alanları gitgide daha da artan ChatGPT, aşırı kullanıcıya sahip olma ve kullanım saatlerinin çok fazla sayıda kullanıcı tarafından çakışması gibi çeşitli nedenlere bağlı olarak bazı hatalarla da karşılaşılabilen bir hale gelmiştir.

ChatGPT'de "Lots Of People Are Creating Images Right Now" ne demektir?

Öğrencilerin ödevlerinde ya da projelerinde, çeşitli alanlarda çalışan kişilerin raporlarında ya da çizimlerinde gibi farklı alanlarda kullanımı bulunan ChatGPT sisteminde bazen yoğunluk yaşanması nedeni ile aksilikler ve sorunlar görülebilmektedir. Görsel açıdan da faydalanılabilen ChatGPT’de karşılaşılabilecek olan hatalardan biri de ChatGPT "Lots Of People Are Creating Images Right Now" hatasıdır.

Bu hata ifade eden cümlenin tam Türkçe karşılığı “Şu anda birçok kişi görsel oluşturuyor” dur. Eğer ChatGPT kullanıcıları görsel oluşturma amacı ile ChatGPT’den faydalanmak istediği zaman bu hata ile karşı karşıya kalıyorsa aynı anda birçok kişinin de sistem üzerinde görsel oluşturmaya çalıştığı anlamına gelir.

ChatCPT "Lots Of People Are Creating Images Right Now" hatası ve çözümü nedir?

ChatGPT görsel oluşturma ekranında çıkabilen Lots Of People Are Creating Images Right Now hatası kullanıcıların ChatGPT ile görsel oluşturma denemesi sırasında çıkabilecek bir uyarıdır. Bu uyarı aynı anda olması gerekenden daha fazla kişinin görsel oluşturmaya çalıştığı anlamına gelmektedir.

Sistemi zorlayan bu durumda sistemde görsel oluşturma süresi uzayabilir, sistem çok yoğun olarak kullanılıyordur ya da görsel oluşturma talebi sıraya alınmıştır ancak beklemek gerekebilir. Bu tür durumlarda görsel talep yeniden oluşturulabileceği gibi görsel daha sade hale getirilebilir.

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Anahtar Kelimeler:
yapay zeka OpenAI ChatGPT
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