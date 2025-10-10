HABER

ChatGPT'den bile hızlı çıktı! 1 milyon indirmeye ulaştı

OpenAI’ın TikTok benzeri kısa biçimli yapay zekâ video uygulaması Sora, 5 günden kısa sürede 1 milyon indirmeye ulaştı. Sora’nın başında bulunan yönetici Bill Peebles'a göre Sora, bu rakama ChatGPT’den bile daha hızlı ulaştı.

Enes Çırtlık

OpenAI’da Sora’nın başında bulunan Bill Peebles, X platformu (eski adıyla Twitter) üzerinden yaptığı paylaşımda Sora’nın 1 milyon indirmeye ulaştığını duyurdu.

SORA, CHATGPT'Yİ GERİDE BIRAKTI

Peebles, Sora'nın davet sistemiyle çalışmasına ve sadece Kuzey Amerika’da kullanılabilir olmasına rağmen bu rakama ChatGPT’den bile daha hızlı ulaştığını belirtti.

ChatGPT’nin haftalık 800 milyon aktif kullanıcısı bulunuyor.

MÜJDEYİ VERDİ

Peebles paylaşımında, “Ekip hızla artan büyümeye ayak uydurmak için yoğun şekilde çalışıyor.” dedi ve daha fazla özellik ve aşırı denetime yönelik düzeltmelerin yolda olduğunu söyledi.

Sora, kullanıcılara bir komut yazarak kısa videolar üretme imkânı tanıyor. Uygulama yalnızca iOS cihazlarda kullanılabiliyor ve davet sistemiyle çalışıyor; yani kullanıcıların erişim için bir kod alması gerekiyor. Bu kısıtlamalara rağmen Sora, Apple App Store’da bir numaraya yükseldi.

