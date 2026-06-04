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ChatGPT'den tarihi rekor! TikTok'u da Instagram'ı da geride bıraktı

OpenAI'ın ChatGPT uygulaması, küresel ölçekte 1 milyar aylık aktif kullanıcı sayısını aştı. Sensor Tower verilerine göre uygulama, TikTok, Instagram ile YouTube gibi uygulamaları geride bırakarak bu eşiğe en hızlı ulaşan uygulama oldu.

ChatGPT'den tarihi rekor! TikTok'u da Instagram'ı da geride bıraktı
Enes Çırtlık

Yapay zeka savaşları gün geçtikçe daha da kızışıyor. Bu kapsamda son bir gelişme, OpenAI'ın yapay zeka sohbet botu ChatGPT odağında yaşandı.

1 MİLYAR AYLIK AKTİF KULLANICISINI GEÇTİ

Reuters'ta yer alan habere göre ChatGPT, küresel ölçekte 1 milyar aylık aktif uygulama kullanıcısını aştı. Pazar istihbarat şirketi Sensor Tower'ın tahminlerine göre uygulama, bu eşiğe ulaşan en hızlı uygulama haline geldi.

Sensor Tower'a göre ChatGPT, lansmanından yaklaşık üç yıl sonra, Mayıs ayında 1 milyar aylık aktif kullanıcıya ulaştı ve Google Haritalar, TikTok, Instagram ile YouTube gibi uygulamaların belirlediği hızı geride bıraktı.

Bu rekor, hızla büyüyen yapay zekâ pazarında üstünlük için Anthropic ile OpenAI arasındaki rekabetin arttığı bir döneme denk geldi.

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Anahtar Kelimeler:
yapay zeka ChatGPT
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