ChatGPT'den tarihi rekor! TikTok'u da Instagram'ı da geride bıraktı

Yapay zeka savaşları gün geçtikçe daha da kızışıyor. Bu kapsamda son bir gelişme, OpenAI'ın yapay zeka sohbet botu ChatGPT odağında yaşandı.

1 MİLYAR AYLIK AKTİF KULLANICISINI GEÇTİ

Reuters'ta yer alan habere göre ChatGPT, küresel ölçekte 1 milyar aylık aktif uygulama kullanıcısını aştı. Pazar istihbarat şirketi Sensor Tower'ın tahminlerine göre uygulama, bu eşiğe ulaşan en hızlı uygulama haline geldi.

Sensor Tower'a göre ChatGPT, lansmanından yaklaşık üç yıl sonra, Mayıs ayında 1 milyar aylık aktif kullanıcıya ulaştı ve Google Haritalar, TikTok, Instagram ile YouTube gibi uygulamaların belirlediği hızı geride bıraktı.

Bu rekor, hızla büyüyen yapay zekâ pazarında üstünlük için Anthropic ile OpenAI arasındaki rekabetin arttığı bir döneme denk geldi.