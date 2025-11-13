HABER

ChatGPT kullananlar dikkat! Bu gelişme sizleri ilgilendiriyor: OpenAI'dan resmi duyuru geldi

ChatGPT kullananlar dikkat! OpenAI, 3 ay önce kullanıma sunduğu GPT-5 modelinin güncellenmiş sürümü GPT-5.1’i resmen duyurdu. GPT-5.1; selefinden daha sıcak, daha akıllı ve talimatlarını daha iyi takip eden GPT-5.1 Instant ile karmaşık görevlerde daha istikrarlı çalışan GPT-5.1 Thinking'i içeriyor. Pek, GPT-5.1 ne zaman kullanıma sunulacak? Bu sorunu yanıtı ve merak edilen diğer detaylar haberimizde...

Enes Çırtlık

Yapay zekâ modelleri arasındaki rekabet giderek kızışırken, OpenAI'dan özellikle ChatGPT kullananları yakından ilgilendiren bir duyuru geldi. Şirket, Ağustos ayında yayımladığı GPT-5 modelinin bir güncellemesi olan GPT-5.1’i kullanıma sundu.

GPT-5.1 INSTANT VE GPT-5.1 THINKING GELDİ

Yeni GPT-5.1 modeli, GPT-5.1 Instant ve GPT-5.1 Thinking modellerini içeriyor.

OpenAI’nin açıklamasına göre GPT-5.1 Instant, selefinden daha sıcak, daha akıllı ve talimatlarını daha iyi takip eden bir modelken, GPT-5.1 Thinking ise artık basit görevlerde daha hızlı ve anlaşılması daha kolay, karmaşık görevlerde ise daha kararlı bir model.

ChatGPT kullananlar dikkat! Bu gelişme sizleri ilgilendiriyor: OpenAI dan resmi duyuru geldi 1

GPT-5'te olduğu gibi, GPT-5.1'de de sorgular otomatik olarak onları en iyi yanıtlayabilecek modele yönlendirilecek.

GPT-5.1 Instant ve GPT-5.1 Thinking, bu hafta ChatGPT kullanıcılarına sunulmaya başlayacak ve eski GPT-5 modelleri üç ay boyunca ChatGPT’nin eski modeller menüsünde yer almaya devam edecek.

CHATGPT KİŞİLİK SEÇENEKLERİ GENİŞLİYOR

Güncellemenin bir parçası olarak OpenAI, modellerin konuşma tonuna yönelik kişilik ön ayarlarını da genişleteceğini açıkladı. Şirketin blog yazısına göre mevcut seçenekler artık Varsayılan, Profesyonel, Arkadaşça, Samimi, Sıradışı, Etkili, Geek tarzı, ve Alaycı seçeneklerini içeriyor.

ChatGPT kullananlar dikkat! Bu gelişme sizleri ilgilendiriyor: OpenAI dan resmi duyuru geldi 2

OpenAI ayrıca, ChatGPT’nin nasıl yanıt verdiği üzerinde daha ayrıntılı kontrol isteyen kullanıcılar için, kişiselleştirme ayarları üzerinden ChatGPT’nin özelliklerini doğrudan ayarlamaya yönelik bir özelliği de test ettiğini duyurdu.

Anahtar Kelimeler:
yapay zeka OpenAI ChatGPT
