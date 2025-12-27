HABER

Şehir içi hat tartışması kanlı pusuyla bitti: 1 ölü

Diyarbakır'ın Kocaköy ilçesinde şehir içi hattı tartışması nedeniyle başlayan husumet kanlı bitti. Silahlı saldırıya uğrayan şahıs, hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, taraflar arasında şehir içi hattı nedeniyle çıkan tartışma uzlaştırma sonucu sona erdi. Taraflardan arasında tekrar başlayan husumet nedeniyle Ferhat Gezer (35), Kocaköy ilçesi kırsal Günalan Mahallesi'nde silahlı saldırıya uğradı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

AĞIR YARALI ŞAHIS HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Ağır yaralı olarak Kocaköy Devlet Hastanesine sevk edilen Gezer, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

