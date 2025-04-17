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ChatGPT kullananlara müjde: OpenAI o3 ve o4-mini duyuruldu! İşte özellikleri

OpenAI, iki yeni akıl yürütme modeli o3 ve o4-mini'yi resmen duyurdu. Şirket o3'ü “en güçlü akıl yürütme modeli” olarak adlandırırken, daha küçük ve daha hızlı bir model olan o4-mini'nin ise boyutuna ve maliyetine göre dikkate değer bir performans elde ettiğini söyledi.

ChatGPT kullananlara müjde: OpenAI o3 ve o4-mini duyuruldu! İşte özellikleri
Enes Çırtlık

OpenAI, iki yeni yapay zeka akıl yürütme modeli o3 ve o4-mini'yi görücüye çıkardı.

İŞTE OPENAI O3 VE O4-MİNİ'NİN ÖZELLİKLERİ

Şirket ayrıca o3 ve o4-mini'nin görüntülerle düşünebileceğini, yani görüntüleri doğrudan düşünce zincirlerine entegre edeceklerini belirtti. OpenAI, modellerin ayrıca muhakeme süreçlerinin bir parçası olarak görüntüleri yakınlaştırarak veya döndürerek ayarlayabileceklerini söyledi.

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Buna ek olarak OpenAI, akıl yürütme modellerinin web taraması ve görüntü oluşturma gibi şeyler de dahil olmak üzere tüm ChatGPT araçlarını kullanabileceğini duyurdu.

OpenAI'nin geçtiğimiz günlerde ise GPT-4o'nun halefi olan amiral gemisi GPT-4.1 AI modelini açıklamıştı.

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Anahtar Kelimeler:
yapay zeka OpenAI ChatGPT
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