ChatGPT kullananlara müjde: OpenAI o3 ve o4-mini duyuruldu! İşte özellikleri

OpenAI, iki yeni yapay zeka akıl yürütme modeli o3 ve o4-mini'yi görücüye çıkardı.

İŞTE OPENAI O3 VE O4-MİNİ'NİN ÖZELLİKLERİ

Şirket ayrıca o3 ve o4-mini'nin görüntülerle düşünebileceğini, yani görüntüleri doğrudan düşünce zincirlerine entegre edeceklerini belirtti. OpenAI, modellerin ayrıca muhakeme süreçlerinin bir parçası olarak görüntüleri yakınlaştırarak veya döndürerek ayarlayabileceklerini söyledi.

Buna ek olarak OpenAI, akıl yürütme modellerinin web taraması ve görüntü oluşturma gibi şeyler de dahil olmak üzere tüm ChatGPT araçlarını kullanabileceğini duyurdu.

OpenAI'nin geçtiğimiz günlerde ise GPT-4o'nun halefi olan amiral gemisi GPT-4.1 AI modelini açıklamıştı.