ChatGPT kullanıcıları dikkat! OpenAI'dan çok önemli güncelleme çağrısı

OpenAI, üçüncü taraf araç geliştirici aracı Axios'ta güvenlik sorunu tespit etti. macOS uygulamalarının (ChatGPT Desktop, Codex vb.) sertifikalarını etkileyen bu durum karşısında tüm macOS kullanıcılarının 8 Mayıs'a kadar uygulamalarını en son sürüme güncellemeleri gerekiyor.

Enes Çırtlık

ChatGPT'nin geliştiricisi yapay zeka şirketi OpenAI, yaptığı bir açıklamayla Axios adlı üçüncü taraf geliştirici aracıyla ilgili bir güvenlik sorunu tespit ettiğini duyurdu. Şirket, macOS uygulamalarının meşru OpenAI uygulamaları olduğunu doğrulayan süreci korumak adına adımlar attığını açıkladı.

KUZEY KORE BAĞLANTILI TEDARİK ZİNCİRİ SALDIRISI

Reuters'ta yer alan habere göre; yaygın olarak kullanılan bir üçüncü taraf geliştirici kütüphanesi olan Axios'un güvenliği, Kuzey Kore ile bağlantılı olduğu düşünülen aktörler tarafından gerçekleştirilen daha geniş kapsamlı bir saldırının parçası olarak 31 Mart'ta ihlal edildi.

Bu saldırı, OpenAI tarafından kullanılan bir GitHub Actions iş akışının Axios'un 'kötü amaçlı' bir sürümünü indirmesine ve çalıştırmasına yol açtı. Söz konusu iş akışının; ChatGPT Desktop, Codex, Codex-cli ve Atlas da dahil olmak üzere macOS uygulamalarını imzalamak için kullanılan bir sertifikaya ve noterleştirme materyallerine erişim hakkı bulunuyordu.

VERİLER VE ŞİFRELER GÜVENDE Mİ?

ChatGPT'nin geliştiricisi olan şirket, kullanıcı verilerine erişildiğine, sistemlerinin veya fikri mülkiyetinin tehlikeye atıldığına ya da yazılımının değiştirildiğine dair hiçbir kanıt bulamadığını belirtti. Ayrıca şifrelerin ve OpenAI API anahtarlarının da bu güvenlik sorunundan etkilenmediği açıklandı.

Güvenlik olayının temel nedeninin GitHub Actions iş akışındaki bir yapılandırma hatası olduğu ve bu hatanın artık giderildiği belirtildi.

OpenAI tarafından yapılan analizler sonucunda söz konusu iş akışında bulunan imzalama sertifikasının büyük olasılıkla sızdırılmadığı sonucuna varıldı.

8 MAYIS UYARISI: UYGULAMALARI GÜNCELLEMEK GEREKİYOR

OpenAI, olası bir sahte uygulama dağıtma girişiminin önüne geçmek için güvenlik sertifikalarını güncellediğini belirterek; tüm macOS kullanıcılarının OpenAI uygulamalarını en son sürümlere güncellemesini gerekli kıldı.

Şirketin yaptığı açıklamaya göre 8 Mayıs'tan itibaren OpenAI'ın macOS masaüstü uygulamalarının eski sürümleri artık güncelleme veya destek almayacak ve işlevsiz hale gelebilecek.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Yapay zeka dünyasında dikkat çeken olay! Erişimini engellediYapay zeka dünyasında dikkat çeken olay! Erişimini engelledi
Komşusunu kurtarmak isterken yangının ortasında kaldıKomşusunu kurtarmak isterken yangının ortasında kaldı

En Çok Okunan Haberler
ABD Başkanı Trump Çin'i tehdit etti: "Eğer İran'a silah gönderirse..."

ABD Başkanı Trump Çin'i tehdit etti: "Eğer İran'a silah gönderirse..."

21 saatlik ABD-İran müzakeresinden anlaşma çıkmadı

21 saatlik ABD-İran müzakeresinden anlaşma çıkmadı

(Özet) Zecorner Kayserispor - Fenerbahçe Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

(Özet) Zecorner Kayserispor - Fenerbahçe Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

Uyuşturucu operasyonunda yeni gözaltı kararları

Uyuşturucu operasyonunda yeni gözaltı kararları

Aile hekimliğinde sistem değişiyor: Sil baştan!

Aile hekimliğinde sistem değişiyor: Sil baştan!

Rekor kırıldı: Yüz binler ilk kez yaptı, teşekkür SMS'i gönderildi

Rekor kırıldı: Yüz binler ilk kez yaptı, teşekkür SMS'i gönderildi

