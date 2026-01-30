ChatGPT kullanıcıları dikkat! OpenAI fişlerini çekti: Kullanımdan kaldırılıyorlar

OpenAI, yaptığı duyuruyla ChatGPT'deki bazı eski nesil modelleri emekliye ayıracağını açıkladı. Şirket, GPT-4o, GPT-4.1, GPT-4.1 mini ve OpenAI o4-mini'nin ChatGPT'den kaldırılacağını duyurdu.

KULLANICILAR GERİ İSTEMİŞTİ

Özellik GPT-4o'ya bu noktada ayrı bir parantez açmak gerek. Çünkü GPT-4o GPT-5 sürümünün çıkmasının ardından kullanımdan kaldırılmış, ancak kullanıcılardan gelen geri bildirimler üzerine GPT-4o geri getirilmişti. Ancak bu model artık ChatGPT'den kaldırılacak.

OpenAI, kullanımın büyük çoğunluğunun GPT-5.2'ye kaydığını, kullanıcıların sadece %0,1'inin her gün GPT-4o'yu kullanmayı tercih ettiğini belirtti.