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ChatGPT'nin patronu açıkladı: "Her dileği gerçekleştirecek bir cini yaratmaya yakınız"

ABD merkezli yapay zeka şirketi OpenAI'ın Üst Yöneticisi (CEO) Sam Altman, "her dileği gerçekleştirecek bir cini yaratmaya yakın olduklarını" ancak bu teknolojinin "otoriterlik" oluşturmak yerine insanlığa fayda sağlaması ve yaygın erişime açık olması için çalışmaları gerektiğini belirtti.

ChatGPT'nin patronu açıkladı: "Her dileği gerçekleştirecek bir cini yaratmaya yakınız"

Yapay zeka sohbet robotu ChatGPT'yi geliştiren OpenAI şirketinin CEO'su Altman, katıldığı bir podcast programında, yapay zeka teknolojisinin mevcut konumuna ve geleceğine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

ChatGPT nin patronu açıkladı: "Her dileği gerçekleştirecek bir cini yaratmaya yakınız" 1

Altman, güvenlik sorunları ve mesleklerin geleceği gibi yapay zekayla alakalı büyük belirsizliklerin sürdüğünü ancak en büyük korkularından birinin dünyada "yapay zeka otoriterliği" oluşması olduğunu söyledi.

ChatGPT nin patronu açıkladı: "Her dileği gerçekleştirecek bir cini yaratmaya yakınız" 2

“DÜNYAYI KONTROL EDEBİLECEKLERİNİ SANMALARI ÇOK KÖTÜ OLUR”

Belirli bir grup kişi ya da şirketin yapay zekayla "dünyayı kontrol edebileceğini" sanmasının "çok kötü" olacağını vurgulayan Altman, bu teknolojiyi "son derece yaygın, son derece ucuz, son derece güçlü" yapmayı ve herkesin kullanımına sunmayı amaçladıklarını dile getirdi.

ChatGPT nin patronu açıkladı: "Her dileği gerçekleştirecek bir cini yaratmaya yakınız" 3

Altman, yapay zekaya erişimin yaygınlaşmasının, söz konusu "otoriterlik" oluşmadığı takdirde insanların refahını büyük oranda artıracağını savundu.

“10 YIL ÖNCE UÇUK BİR HAYALDİ”

Mevcut konum itibarıyla yapay zekanın, insanı taklit etmekten öteye geçip öngörülemez şekilde gelişebildiği evreye ulaştığını öne süren Altman, bunun 10 yıl önce "uçuk bir hayalden" ibaret olduğunu ancak şimdi bunun dünya için "çok olumlu" sonuçlar doğuracağını iddia etti.

Altman, bazı diğer şirketlerin bu konudaki vizyonunun "çok korkutucu" olduğunu belirterek, bunların gerçekleşmesinin önüne geçmek için çabalayacağı mesajını verdi.

ChatGPT nin patronu açıkladı: "Her dileği gerçekleştirecek bir cini yaratmaya yakınız" 4

"HER DİLEĞİ GERÇEKLEŞTİRECEK BİR CİNİ YARATMAYA YAKINIZ"

OpenAI ve tüm yapay zeka endüstrisinin önündeki pazarlama zorluklarına değinen Altman, "Birincisi, her dileği gerçekleştirecek bir cini yaratmaya yakınız. İkincisi, ilk dileklerimizin insanlığa büyük fayda sağlayacağından ve dünyayı çok daha fazla insanın çok daha fazla dilek hakkına sahip olduğu bir yer haline getirdiğimizden emin olacağız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA   |   Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
yapay zeka OpenAI ChatGPT
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