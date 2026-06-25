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ChatGPT'nin varsayılan modeli güncellendi: Artık sizi daha iyi anlayacak

OpenAI, ChatGPT'de en sık etkileşime girilen model olan GPT-5.5 Instant'ı güncelledi. Şirket, GPT-5.5 Instant'ı Mayıs ayında sohbet botunun varsayılan modeli haline getirmişti.

ChatGPT'nin varsayılan modeli güncellendi: Artık sizi daha iyi anlayacak
Enes Çırtlık

OpenAI yaptığı açıklamayla GPT-5.5 Instant modelinin güncellendiğini duyurdu. Şirketin son güncellemesine göre yeni model artık çok daha eğlenceli sohbetler gerçekleştirebiliyor.

ChatGPT nin varsayılan modeli güncellendi: Artık sizi daha iyi anlayacak 1

GPT-5.5 INSTANT'TA TAM OLARAK NE DEĞİŞTİ?

ARTIK İSTEDİĞİNİZ ŞEYİ DAHA İYİ KAVRAYACAK

Webtekno'da yer alan habere göre, OpenAI bu güncellemede matematik yeteneklerine değil, tamamen sohbet kalitesine odaklandı. Yeni GPT-5.5 Instant, sorduğunuz sorunun arkasındaki asıl amacı ve vermek istediğiniz mesajı çok daha iyi kavrıyor.

Artık yapay zekâya "Hayır, öyle demek istemedim" diye itiraz ettiğinizde, eski argümanlarını tekrarlamayacak. Hatasını anlayıp, geri bildiriminize göre esneyecek ve sohbete kaldığı yerden daha akıllıca devam edecek.

ChatGPT nin varsayılan modeli güncellendi: Artık sizi daha iyi anlayacak 2

NE ZAMAN GELECEK?

Güncelleme, aboneliğe sahip kullanıcılar için çoktan geldi. Ücretsiz kullanıcılar ise sadece bir gün içinde bu yeni, esprili ve anlayışlı GPT-5.5 Instant ile tanışabilecek.

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Anahtar Kelimeler:
yapay zeka OpenAI güncelleme ChatGPT
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