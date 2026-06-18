ChatGPT'nin yeni abonelik paketi sızdırıldı! İşte muhtemel ismi

X üzerinden paylaşılan sızıntıya göre OpenAI, ChatGPT’ye bilim odaklı kullanımlar için özel bir abonelik getirmeyi planlıyor. Kodlar üzerinden fark edilen bu aboneliğe “ChatGPT for Science” isminin verilebileceği aktarılıyor.

SADECE BELLİ KURUMLAR KULLANABİLİR

Webtekno'da yer alan habere göre, OpenAI, şu anda ChatGPT’nin abonelik sistemlerinde farklı farklı paketlere sahip. Bunlar arasında kişisel kullanıma özel bireysel abonelik, Teams isimli ekip aboneliği, işletmelerin kullandığı Enterprise aboneliği gibi paketler bulunuyor.

Science aboneliğinin de tıpkı Enterprise paketleri gibi belli kurumlara çıkarılan ve sınırlamaları olan bir paket olduğunu görebiliriz. Muhtemelen üniversiteler, bilim merkezleri, akademiler gibi yerler tarafından kullanılabilecek. Bilim odaklı kullanım için uzman kişilere yardımcı olmayı amaçlayacak.

Firma son zamanlarda ChatGPT’nin bilim alanında kullanımı için hamleler yapıyordu. Hatta bu tarz kullanımlara özel GPT-Rosalind gibi modeller duyurduğunu da görmüştük. Bu yüzden bir bilim aboneliği gelmesi pek de şaşırtıcı olmaz.