HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji

ChatGPT'nin yeni abonelik paketi sızdırıldı! İşte muhtemel ismi

ChatGPT'ye bilim odaklı bir abonelik paketinin gelebileceği iddia edildi. İddiaya göre bu abonelik paketi "ChatGPT for Science" adını taşıyabilir.

ChatGPT'nin yeni abonelik paketi sızdırıldı! İşte muhtemel ismi
Enes Çırtlık

X üzerinden paylaşılan sızıntıya göre OpenAI, ChatGPT’ye bilim odaklı kullanımlar için özel bir abonelik getirmeyi planlıyor. Kodlar üzerinden fark edilen bu aboneliğe “ChatGPT for Science” isminin verilebileceği aktarılıyor.

ChatGPT nin yeni abonelik paketi sızdırıldı! İşte muhtemel ismi 1

SADECE BELLİ KURUMLAR KULLANABİLİR

Webtekno'da yer alan habere göre, OpenAI, şu anda ChatGPT’nin abonelik sistemlerinde farklı farklı paketlere sahip. Bunlar arasında kişisel kullanıma özel bireysel abonelik, Teams isimli ekip aboneliği, işletmelerin kullandığı Enterprise aboneliği gibi paketler bulunuyor.

ChatGPT nin yeni abonelik paketi sızdırıldı! İşte muhtemel ismi 2

Science aboneliğinin de tıpkı Enterprise paketleri gibi belli kurumlara çıkarılan ve sınırlamaları olan bir paket olduğunu görebiliriz. Muhtemelen üniversiteler, bilim merkezleri, akademiler gibi yerler tarafından kullanılabilecek. Bilim odaklı kullanım için uzman kişilere yardımcı olmayı amaçlayacak.

ChatGPT nin yeni abonelik paketi sızdırıldı! İşte muhtemel ismi 3

Firma son zamanlarda ChatGPT’nin bilim alanında kullanımı için hamleler yapıyordu. Hatta bu tarz kullanımlara özel GPT-Rosalind gibi modeller duyurduğunu da görmüştük. Bu yüzden bir bilim aboneliği gelmesi pek de şaşırtıcı olmaz.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Türkiye'de kapanmıştı! O platforma girişler yeniden başladıTürkiye'de kapanmıştı! O platforma girişler yeniden başladı
CHP'de kritik isim görevine devam edecek! YDK kararı geldiCHP'de kritik isim görevine devam edecek! YDK kararı geldi

Anahtar Kelimeler:
yapay zeka bilim ChatGPT
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Canlı yayında açıkladı: Yedek parti belli oldu iddiası

Canlı yayında açıkladı: Yedek parti belli oldu iddiası

ABD ve İran'dan açıklamalar! Mutabakat metni imzalandı

ABD ve İran'dan açıklamalar! Mutabakat metni imzalandı

İngiltere'den gol şov! Hırvatistan'ı 4 golle geçtiler

İngiltere'den gol şov! Hırvatistan'ı 4 golle geçtiler

Eylem Çelik, Mehmet Ali Erbil hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığını açıkladı

Eylem Çelik, Mehmet Ali Erbil hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığını açıkladı

Fed'in faiz kararı belli oldu

Fed'in faiz kararı belli oldu

Bakanlık önüne getirip böyle kırdılar

Bakanlık önüne getirip böyle kırdılar

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.