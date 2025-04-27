ChatGPT Starter Pack nasıl yapılır? ChatGPT Starter Pack promptu nedir?

Yapay zeka uygulaması, birçok insan ve hatta işletme için gitgide daha önemli bir hal almaya başladı. Öğrencilerin ödev çalışmaları, masa başı çalışan kişilerin sunum hazırlıkları yapay zeka desteği ile yapılmaya başlandı. Ses, görsel, video gibi birçok farklı açıdan üretimler yapabilen yapay zeka hayatın her alanında kullanılan bir araç haline gelmesi için geliştirilmeye ise devam ediyor.
Teknoloji ile birlikte günlük hayata giren birçok terim ve kavram vardır. Bunlardan biri de Türkçe karşılığı başlangıç paketi olan Starter Pack terimidir. Gitgide sınırlarını daha da genişleten teknolojinin bir ürünü olarak ortaya çıkan Starter Pack "Başlangıç kiti" olarak da anılmaktadır. Bu akım birkaç yıl önce oluşmuştur ve yapay zeka kullanıcıları bilinen karakterlerin Starter Pack'lerini oluşturmuştur.
Bir akım olarak ortaya çıkan Starter Pack daha önce photoshop uygulaması ile oluşturulurken yapay zeka teknolojisi hayata geçince artık yapay zekada yapılmaya başlanmıştır. Bir Starter Pack içinde yer alan görseller o kitin ifade ettiği karakteri karşılayan ögeler içerir.
Starter Pack trend olan bir akım olarak varlığını sürdürmeye devam etmektedir. ChatGPT ile bir Starter Pack hazırlamak için şu adımlar takip edilmelidir:
ChatGPT uygulamasında bir Starter Packoluşturmak için Starter Pack promptu kullanılır. Starter Pack promptu bir komut verilmesi anlamına gelir. Yapay zeka uygulamalarında doğru komut vermek istenen sonuca ulaşılabilmesi için son derece önemlidir. Starter Pack ChatGPT aracılığı ile oluşturulacaksa önce fotoğraf seçilir ve yüklenen fotoğrafa göre ChatGPT Starter Pack meme gen creator kullanılarak AI starter pack akımına uygun bir görsel oluşturulur.
ChatGPT Starter Pack promptu için örnek olarak şu komutlar gösterilebilir:
İstenen görselin oluşturulabilmesi için birkaç dakika gerekebilmektedir. Bu süre bazen daha uzun olabilir. Verilen prompt ne kadar detaylı ise iyi bir sonuca ulaşabilmek için biraz süre gerekebilir.