ChatGPT Starter Pack nasıl yapılır? ChatGPT Starter Pack promptu nedir?

Yapay zeka uygulaması, birçok insan ve hatta işletme için gitgide daha önemli bir hal almaya başladı. Öğrencilerin ödev çalışmaları, masa başı çalışan kişilerin sunum hazırlıkları yapay zeka desteği ile yapılmaya başlandı. Ses, görsel, video gibi birçok farklı açıdan üretimler yapabilen yapay zeka hayatın her alanında kullanılan bir araç haline gelmesi için geliştirilmeye ise devam ediyor.

Starter Pack nedir? Starter Pack ne demektir? Starter Pack ne anlama gelir?

Teknoloji ile birlikte günlük hayata giren birçok terim ve kavram vardır. Bunlardan biri de Türkçe karşılığı başlangıç paketi olan Starter Pack terimidir. Gitgide sınırlarını daha da genişleten teknolojinin bir ürünü olarak ortaya çıkan Starter Pack "Başlangıç kiti" olarak da anılmaktadır. Bu akım birkaç yıl önce oluşmuştur ve yapay zeka kullanıcıları bilinen karakterlerin Starter Pack'lerini oluşturmuştur.

Bir akım olarak ortaya çıkan Starter Pack daha önce photoshop uygulaması ile oluşturulurken yapay zeka teknolojisi hayata geçince artık yapay zekada yapılmaya başlanmıştır. Bir Starter Pack içinde yer alan görseller o kitin ifade ettiği karakteri karşılayan ögeler içerir.

ChatGPT Starter Pack nasıl yapılır?

Starter Pack trend olan bir akım olarak varlığını sürdürmeye devam etmektedir. ChatGPT ile bir Starter Pack hazırlamak için şu adımlar takip edilmelidir:

ChatGPT sohbeti açılır.

Starter Pack olarak kullanılmak istenen fotoğraf yüklenir. Görselin tüm vücudu alacak şekilde yüklenmesi daha verimli bir sonuç elde edilmesini sağlayacaktır.

ChatGPT Starter Pack promptu girilir. (Komut aşağıda)

Komut verilir ve birkaç dakika içinde Starter Pack hazır olur.

ChatGPT Starter Pack promptu nedir?

ChatGPT uygulamasında bir Starter Packoluşturmak için Starter Pack promptu kullanılır. Starter Pack promptu bir komut verilmesi anlamına gelir. Yapay zeka uygulamalarında doğru komut vermek istenen sonuca ulaşılabilmesi için son derece önemlidir. Starter Pack ChatGPT aracılığı ile oluşturulacaksa önce fotoğraf seçilir ve yüklenen fotoğrafa göre ChatGPT Starter Pack meme gen creator kullanılarak AI starter pack akımına uygun bir görsel oluşturulur.

ChatGPT Starter Pack promptu için örnek olarak şu komutlar gösterilebilir:

Fotoğraftaki kişinin bir figürünü yap. Figür orijinal paketinde olsun. Aksesuar olarak futbol topu, kaleci eldiveni, futbolcu forması ekle. (Not sizin istediğiniz aksesuarlar varsa onları ekleyebilirsiniz) Oluşturduğun ambalajı futbol teması üzerinde (Yine sizin istediğiniz temayı söyleyebilirsiniz) bir estetiğe uygun olacak biçimde şekillendir.

İstenen görselin oluşturulabilmesi için birkaç dakika gerekebilmektedir. Bu süre bazen daha uzun olabilir. Verilen prompt ne kadar detaylı ise iyi bir sonuca ulaşabilmek için biraz süre gerekebilir.