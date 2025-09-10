HABER

CHP'li Beykoz Belediyesi'nde bir istifa daha! Murat Uzun ve Uğur Gökdemir'in ardından Nevzat Cebeci de istifa etti

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla hakaret ve cinsiyetçi söylemlere maruz kaldığını belirterek partisinden istifa eden CHP Beykoz Belediye Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel'den sonra üç CHP'li daha Beykoz Belediyesi'ndeki görevinden ayrıldı. Murat Uzun ve Uğur Gökdemir'in ardından akşam saatlerinde Nevzat Cebeci de istifa CHP'den istifa ettiğini duyurdu.

Mustafa Fidan

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP)'de hareketli günler yaşanıyor. Beykoz Belediye Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel'in CHP'den istifa etmesinin yankıları sürerken, bugün CHP’li üç Meclis üyesi de istifa kararı aldı. Murat Uzun ve Uğur Gökdemir'in ardından akşam saatlerinde Nevzat Cebeci de istifa CHP'den istifa ettiğini duyurdu.

BEYKOZ BELEDİYE BAŞKAN VEKİLİ CHP'Lİ GÜRZEL PARTİSİNDEN İSTİFA ETMİŞTİ

CHP'li belediyelere yönelik operasyonlarda tutuklanıp görevden alınan Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in yerine Belediye Meclis'i tarafından Beykoz Belediyesi Başkan Vekili seçilen Özlem Vural Gürzel dün akşam partisinden istifa ettiğini duyurdu.

CHP'Lİ ÜÇ İSİM DAHA GÖREVİ BIRAKTI

Başkan Vekili Gürzel'in ardından bu sabah CHP'li meclis üyeler Uğur Gökdemir ve Murat Uzun da ana muhalefet partisinden art arda istifa etti.

İki meclis üyesinin ardından bir diğer CHP'li meclis üyesi Nevzat Cebeci de akşam saatlerinde istifasını açıkladı. Cebeci, istifa paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"GÖRDÜĞÜM GERÇEKLERİN KAÇINILMAZ BİR SONUCU"

"Cumhuriyet Halk Partisi çatısı altında sürdürdüğüm siyasi çalışmalar süresince, değerli yol arkadaşlarımla birlikte önemli tecrübeler kazandım. Bu süreçte bana verilen destek ve katkılar için herkese gönülden teşekkür ederim.

Bugüne kadar sabırla ve dirençle üstlendiğim görevlerde ne yazık ki parti içindeki bazı kişi ve anlayışların birleştirici değil ayrıştırıcı, yapıcı değil yıkıcı tavırlar sergilediğine tanık oldum. Partiyi temsil etmek yerine kişisel hesapların öne çıkması, CHP’nin temel değerleriyle bağdaşmamaktadır.

Gelinen noktada mevcut şartlar altında CHP çatısı altında meclis üyeliğine devam edemeyeceğimi ve parti üyeliğinden istifa ettiğimi kamuoyunun bilgisine sunarım.

Bu karar, yaşadığım süreçlerin ve gördüğüm gerçeklerin kaçınılmaz bir sonucudur. Beykoz’un ve Beykozluların menfaatlerini her türlü siyasi hesabın üzerinde tutarak Beykoz Belediye Meclis Üyesi olarak görevime aynı kararlılıkla devam edeceğim."

10 Eylül 2025
10 Eylül 2025

Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri...

Anahtar Kelimeler:
