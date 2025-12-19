HABER

CHP binasında 'Kızıma küfür edildi' protestosu! Geçmişi kabarık çıktı

CHP Şile İlçe Başkanlığı önünde dikkat çeken bir olay yaşandı. Daha önceden ilçe binasına taşlı saldırıda bulunduğu öğrenilen bir kişi bu sefer de trafiği keserek 'kızına küfür edildiği' söylemiyle ortalığı birbirine kattı. İşte detaylar!

İlginç olay öğle saatlerinde Üsküdar Caddesi'nde bulunan CHP Şile İlçe Başkanlığı binasının önünde meydana geldi. Aracıyla ilçe başkanlığı binasının önüne gelen bir kişi, caddede durarak 'Kızıma küfür ettiler' diyerek bağırmaya başladı.

TRAFİKTE KEŞMEKEŞ YAŞANDI

Bu sırada trafiğin sıkışması üzerine bazı sürücüler korna basarak tepki gösterdi. Bunun üzerine yeniden aracına binen kişi bu sefer de aracıyla ilçe başkanlık binasının bulunduğu pasajın girişinde kaldırıma çıktı.

"KIZIMA KÜFÜR ETTİLER"

Çevredeki iş yerlerinin kaldırımda bulunan saksı, tabela ve ürünlerine çarpan sürücü aracından tekrar inerek "Ben babayım. Hangi baba, kızına küfür edilmesini kabul edebilir" diyerek bağırmaya devam etti. İhbar üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi.

DAHA ÖNCEDEN BİNAYA TAŞLA SALDIRMIŞ

Olay yerine gelen polis ekipleri sürücünün S.A. olduğunu belirledi. Gözaltına alınarak emniyete götürülen S.A.'nın şubat ayında da CHP İlçe binasına taşlı saldırıda bulunduğu ortaya çıktı. Olaya ilişkin inceleme başlatılırken şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: DHA

