CHP'de 3 dönem milletvekilliği yapmıştı! Prof. Dr. Lale Karabıyık hayatını kaybetti

Cumhuriyet Halk Partisi’nin önemli isimlerinden biri olan Prof. Dr. Lale Karabıyık, bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayata gözlerini yumdu. 59 yaşındaki Karabıyık’ın vefatı, siyasi çevrelerde ve akademik camiada büyük üzüntü yarattı.

İLK TÖREN YARIN

Lale Karabıyık için ilk tören, akademik hayatının da önemli bir bölümünü geçirdiği Uludağ Üniversitesi’nde 21 Temmuz Pazartesi günü saat 10.00’da yapılacak. Ardından cenaze namazı, öğle vakti Bursa Ulu Cami’de kılınacak. Karabıyık, memleketi Bilecik’te defnedilecek.

CHP'DE ÖNEMLİ İŞLERE İMZA ATTI

Prof. Dr. Karabıyık, 2015 yılında yapılan genel seçimlerde CHP Bursa Milletvekili olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne girmişti. Üç dönem boyunca milletvekilliği görevini sürdüren Karabıyık, aynı zamanda CHP’nin eğitim politikalarıyla ilgili önemli çalışmalara imza atmıştı.

SEVENLERİNİ YASA BOĞDU

Siyaset öncesinde akademik dünyada tanınan bir isim olan Karabıyık, Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nde öğretim üyeliği yapmış, ekonomi alanında birçok bilimsel yayına imza atmıştı. CHP camiası başta olmak üzere çok sayıda siyasi isim ve akademisyen, Karabıyık’ın vefatı sonrası başsağlığı mesajları paylaştı. "Sakin ve çözüm odaklı duruşu", hem siyasi hem akademik çevrelerde örnek gösterilen Karabıyık, sevenleri tarafından "saygı ve özlemle" anılacak.