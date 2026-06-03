CHP'de 3 isim araya girdi! Özel ve Kılıçdaroğlu ile art arda temaslar

CHP'de mutlak butlan kararı sonrası başlayan kriz hala sürüyor. Partide adeta Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu cephesi oluşmuş durumda.

İki ismin nasıl diyalog kuracakları merak konusu olurken, partide 3 isim bu noktada devreye girdi. Genel merkez binasına polis girmesiyle birlikte açıklama yayınlayan, CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, İstanbul Milletvekili Engin Altay ve Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç kurultay çağrısı yapmıştı.



Ali Öztunç

DÜN ÖZEL İLE BUGÜN KILIÇDAROĞLU İLE GÖRÜŞTÜLER

Yaşananlar çerçevesinde 3 isim dün Meclis'te Özgür Özel ile bir araya geldi. Erol, Altay ve Öztunç bugün de Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştü.



Gürsel Erol

"KEMAL BEY İLE ARAMIZDA KIRGINLIK YOK"

Parti genel merkezinde basın kapalı gerçekleşen görüşme yaklaşık 1 saat sürdü. Görüşmenin ardından açıklama yapan Öztunç, "Genel Başkanımızla görüştük. Şimdi Meclis'e geçiyoruz. Kemal Bey ile aramızda kırgınlık yok" dedi.

ÖZEL İLE BİR ARAYA GELDİLER: "SONUÇ VAR DEMEK DOĞRU DEĞİL, GÖRÜŞÜYORUZ"

Gürsel Erol, Engin Altay ve Ali Öztunç, Kemal Kılıçdaroğlu'nun ardından Özgür Özel ile görüştü. Erol ve Altay, gazetecilerin "Görüşmeden nasıl bir sonuç bekleyebiliriz" sorusunu, "Sonuç var yok demek doğru değil, görüşüyoruz. Siyaset müzakere ve münakaşa işidir" diye yanıtladı.

SARI: "DİYALOG HEYETİ OLUŞTURMAYI KARARLAŞTIRDIK"

Öte yandan Kemal Kılıçdaroğlu tarafından parti sözcülüğü görevine getirilen Müslim Sarı da kurultayla ilgili olarak dikkat çeken bir açıklama yaptı. Sarı, "Bir diyalog heyeti oluşturmayı kararlaştırdık. Önceki dönem partiyi yöneten arkadaşlarımızın da uygun görecekleri arkadaşlar varsa bir araya gelsinler, kurultay konusunda değerlendirmeler yapsınlar istiyoruz" ifadelerini kullandı.