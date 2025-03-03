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CHP’de Adnan Beker krizi! Tepki gösterdi: 'Rozetimiz işportaya düşürülemez'

03.03.2025 16:07
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İYİ Parti’den istifa eden Ankara Milletvekili Adnan Beker’in CHP’ye katılacağı yönündeki iddialara CHP İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı’dan tepki geldi. Salıcı, bu iddiaların gerçeği yansıtmamasını temenni ettiğini belirterek “CHP rozeti işportaya düşürülemez” dedi.

CHP’de Adnan Beker krizi! Tepki gösterdi: 'Rozetimiz işportaya düşürülemez'

İYİ Parti’den istifa eden Ankara Milletvekili Adnan Beker’in CHP’ye katılacağı iddialarına CHP İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı tepki gösterdi. Salıcı, Beker’in geçmişte Millet İttifakı’na destek vermediğini ve CHP’ye katılmasının parti tabanında soru işaretleri yaratacağını belirtti. "CHP, iktidardan umduğunu bulamayanların son durağı değildir. Rozetimiz işportaya düşürülemez" diyen Salıcı, partiye katılımda etik ilkelerin gözetilmesi gerektiğini vurguladı.

'CHP BEKLEDİĞİNİ BULAMAYANLARIN DÖNECEĞİ BİR SON DURAK DEĞİLDİR'

Salıcı, Millet İttifakı’nın ortak cumhurbaşkanı adayına destek vermediğini açıkça ifade eden, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı destekleyen ve Altılı Masa hakkında olumsuz açıklamalar yapan Beker’in CHP’ye katılmasının parti tabanında soru işaretleri yaratacağını belirtti.

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Salıcı açıklamasında “Cumhuriyet Halk Partisi, iktidar partisinden beklediğini bulamayanların döneceği bir son durak değildir. Partimiz, demokrasi ve adalet uğruna bedel ödeyenlerin partisidir” ifadelerini kullandı.

Partinin büyümesi gerektiğini ancak bunun etik ilkeler çerçevesinde olması gerektiğini vurgulayan Salıcı, “Başka partilerden AKP’ye katılımları eleştirirken nasıl ki siyasi etikten söz ediyorsak, Partimizin genişleme politikasına da aynı hassasiyetle yaklaşmalıyız. CHP rozeti işportaya düşürülemez” dedi.

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Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Oğuz Kaan Salıcı CHP İYİ Parti
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