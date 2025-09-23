HABER

CHP'de deprem: Berhan Şimşek ihraç istemiyle disipline sevk edildi

CHP eski İstanbul İl Başkanı ve eski milletvekili Berhan Şimşek, tedbirli olarak disiplin kuruluna sevk edildi. İhraç istemiyle disipline sevk kararı, parti içinde tartışmalara neden oldu. Şimşek ise karara sert tepki göstererek, Genel Merkezi suçladı.

Eski İstanbul İl Başkanı Berhan Şimşek'in Disipline Sevk Edilmesi Partide Şok Etkisi Yarattı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul örgütünde sular durulmuyor. Partinin eski İstanbul İl Başkanı ve eski milletvekili Berhan Şimşek, beklenmedik bir şekilde tedbirli olarak disiplin kuruluna sevk edildi. İhraç istemiyle disipline sevk kararı, parti içerisinde şok etkisi yarattı ve çeşitli yorumlara neden oldu. Gelişme, son dakika olarak kamuoyuna duyuruldu.

Edinilen bilgilere göre, Berhan Şimşek'in disipline sevk edilme nedeni henüz net olarak açıklanmazken, parti kulislerinde çeşitli iddialar dolaşıyor. Bazı kaynaklar, Şimşek'in son dönemde yaptığı bazı açıklamaların parti politikalarıyla örtüşmediğini ve bu durumun disiplin sürecini tetiklediğini öne sürüyor. Diğer yandan, Şimşek'e yakın çevreler ise, kararın siyasi bir motivasyonla alındığını ve Şimşek'in partideki yükselişini engellemeye yönelik bir hamle olduğunu iddia ediyor.

Berhan Şimşek, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, disipline sevk kararının kendisine yönelik bir komplo olduğunu savundu. “Tedbirli kesin ihraç istemi aday olmayayım diye. Bu partiyi adliyeye biz mi düşürdük? Görevini yapmayan biri varsa o da CHP Genel Merkezi'dir” şeklinde sert bir açıklama yapan Şimşek, Genel Merkezi görevini yapmamakla suçladı. Açıklamalarıyla dikkat çeken Şimşek'in, önümüzdeki günlerde daha detaylı bir açıklama yapması bekleniyor.

CHP İstanbul İl Yönetimi için görevlendirilen Gürsel Tekin'in de bu süreçte etkili olduğu belirtiliyor. Tekin'in atanmasının ardından yaşanan bu gelişme, parti içindeki dengelerin değiştiğinin bir işareti olarak yorumlanıyor. Bazı partililer, Tekin'in Şimşek'in disipline sevk edilmesinde önemli bir rol oynadığını iddia ediyor.

Disiplin sürecinin başlamasıyla birlikte, Berhan Şimşek'in CHP'deki geleceği belirsizliğe girdi. Disiplin kurulunun vereceği karar, Şimşek'in partiden ihraç edilip edilmeyeceğini belirleyecek. Bu durum, önümüzdeki dönemde CHP'deki siyasi dengeleri de etkileyebilir. Parti tabanında da farklı görüşler ortaya çıkarken, bazı üyeler Şimşek'e destek verirken, bazıları ise disiplin kararını yerinde buluyor.

Berhan Şimşek'in disipline sevk edilmesi, CHP içinde büyük bir krize yol açtı. Sürecin nasıl sonuçlanacağı merakla beklenirken, parti içindeki farklı gruplar arasındaki gerilimin daha da artabileceği öngörülüyor. Disiplin kurulu kararının, CHP'nin geleceği açısından önemli bir dönüm noktası olacağı düşünülüyor. Bu olay, parti içi demokrasi ve farklı görüşlerin temsil edilmesi konularında da tartışmaları beraberinde getirecek gibi görünüyor.

