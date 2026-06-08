CHP'de grup toplantısı muamması! Kemal Kılıçdaroğlu'nun yazısı geri döndü

CHP'de gözler yarına çevrildi. Gündem Kılıçdaroğlu'nun Meclis'te konuşma yapıp yapmayacağı... Kılıçdaroğlu konuşma yapacağını söylerken, Özgür Özel'in de bu hafta grup toplantısı yapabileceği iddia edildi.

YAZI İŞLEME ALINMADI

TV100'de yer alan habere göre Kemal Kılıçdaroğlu CHP grubuna yarın konuşacağına ilişkin yazı yazarak Meclis Başkanlığına bildirilmesini istedi ancak yazı teamüle uygun olmadığı için CHP grup yönetimi tarafından işleme alınmadı.

Grup yönetimi tarafından normalde resmi belgede olması gereken sekreter Rıfat Nalbantoğlu'nun imzasının olmadığı ve evrak sayısının yazmadığı için teamüle uygun olmadığından işlem yapılamadığı kaydedildi.

TBMM'YE YAZI GÖNDERDİ

Yazının geri dönmesi üzerine Kılıçdaroğlu da TBMM Başkanlığı'na yazı gönderdi. Yazıda şu ifadeler yer aldı:

"Cumhuriyet Halk Partisi Meclis Grup Toplantısı'nın 4. Yasama Yılı 28. Birleşimi, 09.06.2026 Salı saat 13.30'da TBMM CHP Grup Toplantı Salonunda yapılacaktır. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı olarak sunuş konuşmasını yapacağım Grup Toplantısına katılmak üzere TBMM'ye gelecek olan ekli listede isimleri bildirilen ziyaretçilerimizin Kurul Toplantı Salonuna alınması için gereğinin yapılması hususunu bilgilerinize saygıyla sunarım."