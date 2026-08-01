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CHP'de Gürsel Tekin krizi! Görevden alındı mı?

CHP'de Gürsel Tekin'in yerine yeni atama yapıldığı iddiası gündem olurken, Parti Sözcüsü Müslim Sarı açıklamanın daha sonra yapılacağını söyledi. Tekin ise "16 Ekim'e kadar görevimin başındayım" diyerek iddialara yanıt verdi.

CHP'de Gürsel Tekin krizi! Görevden alındı mı?

CHP'de İstanbul İl Başkanlığı üzerinden yeni bir tartışma yaşanıyor. Gürsel Tekin'in görevden alındığı ve yerine yeni bir ismin atandığı iddiaları gündeme gelirken, Parti Sözcüsü Müslim Sarı konuyla ilgili açıklamanın daha sonra yapılacağını belirtti. Gürsel Tekin ise iddiaları doğrulamayarak, "16 Ekim'e kadar görevimin başındayım" ifadelerini kullandı.

CHP Genel Merkezi'nin İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin'i görevden aldığı ve yerine Kağıthane eski İlçe Başkanı Mehmet Ali Yüksel'in atandığı iddia edildi.

SARI'DAN GÜRSEL TEKİN SORUSUNA CEVAP

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Müslim Sarı, dün MYK toplantısı sonrası gazetecilerin "İstanbul İl Başkanlığı'na Gürsel Tekin'in yerine atama yapıldı mı?" sorusuna "Bu konuyla ilgili bir tartışma, bir gündem MYK'da oldu. Ancak bu konuyla ilgili önümüzdeki günlerde bir açıklama yapacağız." cevabını verdi.

CHP de Gürsel Tekin krizi! Görevden alındı mı? 1

TEKİN: GÖREVİMİN BAŞINDAYIM

Gürsel Tekin ise yaptığı açıklamada mahkeme kararı gereği 16 Ekim'e kadar görevinin başında olduğunu söyledi. Tekin, "16 Ekim’e kadar görevimizin başındayız. Ondan sonraki süreçte elbette partimizin genel merkezi istediği iradeyi kullanabilir. Bu konuda hiçbir sorun yok. Genel merkezimizle ve genel başkanımızla en ufak bir problemimiz bulunmuyor" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Gürsel Tekin CHP
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