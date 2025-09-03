HABER

CHP'de İstanbul bilmecesi! Özel 'ihraç ettik' dedi, Gürsel Tekin'den 'göreve başladık' açıklaması geldi: "Binada oturarak siyaset yapılmaz"

CHP İstanbul İl Başkanlığı'na kayyum olarak atanan Gürsel Tekin, görevi kabul edeceğini aktarmıştı. CHP lideri Özgür Özel, dün Tekin'in partiden ihraç edildiğini açıkladı. Tekin'in ayrıca il başkanlığı binasına sokulmayacağı da konuşulurken, Tekin'den açıklama geldi. Tekin göreve başladığını belirterek, "Binaya gitmek şart değil. Üç buçuk yıllık il başkanlığı döneminde il binasına 40-45 kere gitmişimdir. Binada oturarak siyaset yapılmaz" dedi.

Melih Kadir Yılmaz

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'i görevinden aldı ve yerine kayyum olarak Gürsel Tekin'i atadı. Yaşanan gelişmelerin ardından dün CHP lider Özgür Özel, Tekin'i partiden ihraç ettiklerini aktardı.

TEKİN'DEN AÇIKLAMA GELDİ: "BUGÜN İTİBARIYLA GÖREVE BAŞLADIK"

CHP kanadından gelen açıklamalarda Tekin'in İstanbul İl Başkanlığı binasına sokulmayacağı da söylenirken, Tekin bugün Sözcü'den Saygı Öztürk'e konuştu.

"Ben ve arkadaşlarım bugün itibarıyla göreve başladık" diyen Tekin, "Başkanlık illa binada yapılmaz. Üç buçuk yıllık il başkanlığı döneminde de parti binamıza en fazla 40-45 gün kalmışımdır. Binada oturarak siyaset yapılmaz. Particiliğimi de kimseye tartıştırtmam." ifadesini kullandı.

"İTİRAFÇI OLUP DA HALEN PARTİ ÜYESİ OLAN BİLDİĞİM 7 KİŞİ VAR"

Partiyi bu duruma kendisinin getirmediğini aktaran "Ortada bir cenaze var, o cenazeyi kaldırmayalım koksun mu? Partiden ihraç edildiğim hemen açıklandı. İtirafçı olup da halen parti üyesi olan bildiğim 7 kişi var. Onlara dokunulmuyor" dedi.

"ARKADAŞLARIMIZIN DA HAKLARINI, HUKUKLARINI SONUNA KADAR KORUMAYA KARARLIYIZ"

Asliye Hukuk Mahkemesi'nin istese CHP'li olmayan kişileri de kayyum olarak atayabileceğine dikkat çeken Gürsel Tekin, "Örneğin İstanbul 2 No'lu Barosu'na kayıtlı kişilerden de kayyum atayabilirlerdi. Ben 42 yıldır CHP'deyim, her kademesinde görev yaptım. Diğer arkadaşlarımız da aynı durumda. Bizden niçin rahatsız oluyorlar anlamış değilim. Biz bu göreve gelelim diye çabamız olmadı. Görev süremizde CHP'nin tüzüğü, hukuku neyi gerektiriyorsa onu yapacağız. Derdimiz partimize düşen ateşi söndürmek. Görevi sonlandırılan partideki arkadaşlarımızın da haklarını, hukuklarını sonuna kadar korumaya kararlıyız" şeklinde konuştu.

"ASLİYE HUKUK MAHKEMELERİ SADECE SİYASİ PARTİLER KANUNUNDA DÜZENLENMEMİŞ KONULARDA YETKİLİDİR"

CHP'nin Yüksek Seçim Kurulu Temsilcisi Mehmet Hadimi Yakupoğlu da gelişmelerle ilgili olarak değerlendirmelerde bulundu.

Yakupoğlu açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Asliye Hukuk Mahkemeleri sadece Siyasi Partiler Kanununda düzenlenmemiş konularda yetkilidir. Bu konular da kongrelerin açılıp , kongre başkanlık divanının oluşmasından başlar gündem maddeleri görüşülür ve sıra seçim maddesine geldiği ana kadar olan süreçle sınırlıdır. Seçime geçildiği anda divan kalkar seçimleri yapmak üzere görevi ilçe seçim hakimi devralır ve seçimleri yapıp sonuçlarını kesinleştirdikten sonra seçilenlerin mazbatalarını bizzat verir.

"AYKIRI OLDUĞUNDAN GÖREV GASBIDIR"

Siyasi Partilerin kongrelerindeki seçimler Siyasi Partiler Kanunu 21.maddesine göre hakim gözetim ve denetiminde yapılır ve ilçe seçim kurulu hakiminin verdiği karar da bu maddeye göre kesindir. Bu kararı sadece Yüksek Seçim Kurulu Anayasa'mızın 79.maddesine göre tam kanunsuzlukla kaldırabilir. Asliye hukuk mahkemelerinin bu kararları kaldırma yetkileri yoktur. Yani ilçe seçim kurulunun verdiği mazbatayı sadece Anayasa'mızın 79.maddesine göre Yüksek Seçim Kurulu iptal edebilir. Yine Anayasa'mızın 79.maddesine göre YSK kararları da kesi sir ve herkes uymak zorundadır. Anayasa Mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi dahi YSK kararlarını inceleyip denetleyemeyiz demişlerdir. Bu sebeple verilen karar doğrudan Anayasa'mızın 79.maddesine ve Siyasi Partiler Kanunu 21.maddesine aykırı olduğundan görev gasbıdır."

