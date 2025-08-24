CHP'de kavga! Afyonkarahisar Merkez İlçe delege seçimi iptal edildi... "Bu girişimi en net biçimde kınıyorum"

CHP Afyonkarahisar Merkez İlçe Başkanlığı'nın mahalle delege seçimleri il başkanlığı binasında dün saat 10.00'da başladı. Seçimlerde bir üyenin yanlış sandıkta oy kullandığı gerekçesiyle bazı üyeler itirazda bulunup tepki gösterdi.

KAVGA ÇIKTI, SEÇİM İPTAL EDİLDİ

Bu sırada partililer arasında gerginlik yaşandı. Bazı partililer CHP Afyonkarahisar Merkez İlçe Başkanı Büşra Dişçioğlu Çetinöz'ün üzerine yürüdü. Çetinöz, polise haber verdi. Yöneticilerin araya girmesiyle olaylar yatıştırıldı. Partinin genel merkezine seçimde yaşanan olaylar rapor edildi. CHP Genel Başkan Yardımcıları Ensar Aytekin, Meryem Gül Çiftçi Binici ile CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke'nin imzasıyla seçimin iptaline yönelik karar il ve ilçe başkanlığına iletildi.

"BAZI SORUNLAR YAŞANDI, BAŞKA TARİHE ERTELEME KARARI ALDIK"

CHP Afyonkarahisar İl Başkanı Faruk Duha Erhan, merkez ilçe başkan adayları Büşra Dişçioğlu Çetinöz, Umut Kılıç ve Murat Albayrak ile açıklama yaptı. İl Başkanı Erhan, "3 değerli adayımızla merkez ilçe başkanlığı delege seçimini başlatmıştık. Mahallerdeki üyelerimizle mahalle delegelerimizi seçecektik. Sonrasında da CHP Afyonkarahisar Merkez İlçe Başkanlığı seçimi yapacaktık. Bazı sorunlar yaşandı. Seçimin aksamaması için başka tarihe erteleme kararı aldık. Seçim takvimimize göre 7 Eylül 2025'te seçim sürecini tamamlamamız gerekiyor. CHP Afyonkarahisar Merkez İlçe Başkanlığı delege seçiminin ne zaman yapılacağını tarih netleşince bildireceğiz. Partimizin zenginliği bu fikir ayrılıkları olacak. Her zaman bazı tartışmalar da olacak" dedi.

ÇETİNÖZ: "TÜM OYLAR GEÇERSİZ SAYILIP DELEGE SEÇİMİ İPTAL EDİLMİŞTİR"

CHP Afyonkarahisar Merkez İlçe Başkanı ve Başkan Adayı Büşra Dişçioğlu Çetinöz, seçimde çıkan olaylardan dolayı kullanılan oyların geçersiz sayıldığını belirtti. Çetinöz, "Bu doğrultuda merkez ilçedeki delege seçimleri genel merkezin belirleyeceği takvime göre yeniden yapılacak" diye konuştu.

KILIÇ: "BU GİRİŞİMİ EN NET BİÇİMDE KINIYORUM"

Merkez İlçe Başkan Adayı Umut Kılıç, bir partilinin yanlış sandıkta oy kullanması üzerine başlayan tartışmaların büyüyerek gerginliğe dönüştüğünü anlattı. Merkez İlçe Başkanı Çetinöz'e yönelik sözlü sataşma yaşandığını ifade eden Kılıç, "Bu tavır yalnızca ilçe başkanının şahsına değil, partimizin demokrasi kültürüne yapılmış bir saldırıdır. Bu girişimi en net biçimde kınıyorum" dedi.

Seçim güvenliğini zedeleyen başka olay da yaşandığını savunan Kılıç, mavi listede yer alan adaya yakın olduğu öne sürülen bir belediye personelinin farklı mahallelere ait kırmızı pusulaları karıştırarak üyelerin iradesini gölgelemeye çalıştığını iddia etti. Kılıç, olayın resmi tutanakla kayıt altına alındığını ve görüntülerle belgelendiğini de açıkladı. (DHA)