CHP'de kritik gelişme! Özel dönemindeki tüm ihraçlar iptal edildi

CHP'de mutlak butlan kararı sonrası tüm dengeler değişirken partide ayrıca iki ayrı kol oluştu. Özgür Özel kanadı ve mahkeme kararı ile partinin başına geri dönen Kemal Kılıçdaroğlu kanadı her gün yeni hamleler yaparken, bugün CHP Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) ilk kez bir araya geldi.



Mahir Polat

CHP'DE KRİTİK KARAR! ÖZEL DÖNEMİ İHRAÇLAR GEÇERSİZ SAYILDI

Yapılan toplantıda YDK Başkanlığına İzmir Milletvekili Mahir Polat seçildi. Öte yandan Sözcü'de yer alan habere göre Özgür Özel döneminde partide yapılan tüm ihraçlar geçersiz sayıldı.

MYK'YA SUNULACAK

YDK'nın ihraç kararlarının iptaline yönelik aldığı karar ise Yargıtay'a bildirilmesi talebiyle hafta başında açıklanan CHP'nin yeni MYK'sına sunulacak.

Özel'in döneminde ihraç edilen isimler arasında; Gürsel Tekim, Barış Yarkadaş, Savaş Aras, Erkan Narsap, Zeki Şen, Levent Çelik gibi isimler yer almıştı.

Ayrıca Merkez Yürütme Kurulu tarafından da tedbirli olarak kesin çıkarma talebiyle YDK'ya sevk edilen ve itirazları reddedilen isimle arasında da; Yusuf Gögerkaya, Berhan Şimşek, Mustafa Yavuz, Zeynel Kızılkaya, Atakan Demirci, Koray Göbel, Ömer Kutlu ve Cevher Sönmez gibi isimler bulunuyor. İptal kararıyla birlikte bu isimler dahil partiden ihraç edilen birçok isim yeniden CHP üyesi olacak.