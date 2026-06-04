HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

CHP'de kritik gelişme! Özel dönemindeki tüm ihraçlar iptal edildi

CHP'de bugün kritik bir gelişme yaşandı. CHP Yüksek Disiplin Kurulu'nda (YDK) bulunan üyeler bugün ilk kez toplandı. YDK Başkanlığına Mahir Polat seçilirken, Özgür Özel döneminde CHP'den yapılan ihraçların tamamının iptal edilmesine karar verildi.

CHP'de kritik gelişme! Özel dönemindeki tüm ihraçlar iptal edildi
Melih Kadir Yılmaz

CHP'de mutlak butlan kararı sonrası tüm dengeler değişirken partide ayrıca iki ayrı kol oluştu. Özgür Özel kanadı ve mahkeme kararı ile partinin başına geri dönen Kemal Kılıçdaroğlu kanadı her gün yeni hamleler yaparken, bugün CHP Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) ilk kez bir araya geldi.

CHP de kritik gelişme! Özel dönemindeki tüm ihraçlar iptal edildi 1
Mahir Polat

CHP'DE KRİTİK KARAR! ÖZEL DÖNEMİ İHRAÇLAR GEÇERSİZ SAYILDI

Yapılan toplantıda YDK Başkanlığına İzmir Milletvekili Mahir Polat seçildi. Öte yandan Sözcü'de yer alan habere göre Özgür Özel döneminde partide yapılan tüm ihraçlar geçersiz sayıldı.

CHP de kritik gelişme! Özel dönemindeki tüm ihraçlar iptal edildi 2

MYK'YA SUNULACAK

YDK'nın ihraç kararlarının iptaline yönelik aldığı karar ise Yargıtay'a bildirilmesi talebiyle hafta başında açıklanan CHP'nin yeni MYK'sına sunulacak.

Özel'in döneminde ihraç edilen isimler arasında; Gürsel Tekim, Barış Yarkadaş, Savaş Aras, Erkan Narsap, Zeki Şen, Levent Çelik gibi isimler yer almıştı.

Ayrıca Merkez Yürütme Kurulu tarafından da tedbirli olarak kesin çıkarma talebiyle YDK'ya sevk edilen ve itirazları reddedilen isimle arasında da; Yusuf Gögerkaya, Berhan Şimşek, Mustafa Yavuz, Zeynel Kızılkaya, Atakan Demirci, Koray Göbel, Ömer Kutlu ve Cevher Sönmez gibi isimler bulunuyor. İptal kararıyla birlikte bu isimler dahil partiden ihraç edilen birçok isim yeniden CHP üyesi olacak.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
286 yıla kadar hapsi istenmişti! Mehmet Akif Ersoy ile ilgili yeni gelişme286 yıla kadar hapsi istenmişti! Mehmet Akif Ersoy ile ilgili yeni gelişme
Ağ ile avlanma yasağına uymayan 3 şahsı jandarma yakaladıAğ ile avlanma yasağına uymayan 3 şahsı jandarma yakaladı

Anahtar Kelimeler:
CHP
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Bir gecede 50 milyon TL yandı! Büyük hasarda korkunç şüphe

Bir gecede 50 milyon TL yandı! Büyük hasarda korkunç şüphe

Herkes yeni parti beklerken ters köşe

Herkes yeni parti beklerken ters köşe

Okan Buruk'a haber göndermişti! Eski Fenerbahçeli her an 'Aslan' olabilir: Beni alın!

Okan Buruk'a haber göndermişti! Eski Fenerbahçeli her an 'Aslan' olabilir: Beni alın!

Cinayetin arkasından o çete çıktı! Konumu öğrenmek için...

Cinayetin arkasından o çete çıktı! Konumu öğrenmek için...

Türkiye'de bir ilk! 4 ünlü plajda sigara yasağı yarın başlıyor

Türkiye'de bir ilk! 4 ünlü plajda sigara yasağı yarın başlıyor

Bakan Kurum ilk kez açıkladı: '20 bin konutu 64 ilde satışa çıkarıyoruz'

Bakan Kurum ilk kez açıkladı: '20 bin konutu 64 ilde satışa çıkarıyoruz'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.