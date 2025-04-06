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CHP’de Kurultay günü… 3 aday genel başkanlık için yarışacak! İşte kulislerde konuşulan ‘İmamoğlu’ detayı

CHP'nin 21. Olağanüstü Kurultayı'nda 3 aday genel başkanlık için yarışacak. Bin 368 delegenin oy kullanacağı seçimde Kurultay'ın sloganı, "İrade milletindir" olurken eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da kurultaya katılması bekleniyor. Parti Meclisi yarışında ise rekabet kızışırken; İmamoğlu etkili gölge kabine iddiası öne çıkıyor. İşte CHP’de kurultay öncesi son gelişmeler…

CHP’de Kurultay günü… 3 aday genel başkanlık için yarışacak! İşte kulislerde konuşulan ‘İmamoğlu’ detayı

CHP lideri Özgür Özel, kayyum tehlikesine karşı 21. Olağanüstü Kurultayı Ankara'da toplayacağını duyurmuştu.

CHP bugün Kurultay'a giderken; CHP lideri Özgür Özel yeniden aday oldu. Seçimlerde, Antalya Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal ve eski milletvekili Berhan Şimşek de yarışa katıldı.

Kurultay'da 1368 delegenin katılımı beklenirken sadece genel başkan değil, 60 kişilik Parti Meclisi (PM) ve Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) üyeleri de belirlenecek.

KURULTAYIN SLOGANI BELLİ OLDU

BBC'nin haberine göre, Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde yapılacak kurultayın ana sloganı, "kayyum" tartışmalarına karşı bir mesaj olarak "irade milletindir" oldu.

Kurultay partililere açık olacak fakat salonun kapasitesinin sınırlı olması nedeniyle yalnızca belirli sayıda kişi içeri alınacak.

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Basın mensupları ve davetliler için yan salonlar hazırlandı. Yaklaşık 1600 kişilik salonda sadece delegeler, eski genel başkanlar ve onur konukları yer alacak.

HEM KURULTAY HEM MİTİNG

Özgür Özel, kurultayı adeta bir mitinge çevirmeye hazırlanırken; saat 16.00’da, kurultay salonunun yanında düzenlenecek etkinlikte partililere seslenecek. Ayrıca, Ekrem İmamoğlu'nun serbest bırakılması için imza kampanyası da başlatılacak.

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KILIÇDAROĞLU'NUN DA KATILMASI BEKLENİYOR

Eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, aday olmayacağını ancak davet edilmesi durumunda kurultaya katılabileceğini belirtmişti.

CHP lideri Özel, önceki genel başkanlar Kemal Kılıçdaroğlu, Altan Öymen, Hikmet Çetin ve eski SHP lideri Murat Karayalçın'ı da kurultaya davet etti.

Tüm eski liderlerin kurultaya katılması bekleniyor.

ÜMİT UYSAL VE BERHAN ŞİMŞEK SÜRPRİZİ

Özel'in tek aday olacağı düşünülürken Ümit Uysal ve Berhan Şimşek de genel başkanlık için adaylıklarını açıkladı.

Adaylıklarının resmileşmesi kayıtlı delegelerin en az yüzde 5’inin imzasının toplanması gerekiyor.

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PM'DE İŞLER KIZIŞIYOR

Kurultayın asıl rekabetinin ise Parti Meclisi'nde yaşanması beklenirken; CHP yönetimi, PM için çarşaf liste yöntemiyle seçim yapılmasına karar verdi.

Ancak Özgür Özel’in bir anahtar liste ile delegelere yön göstermesi bekleniyor.

Yerel seçim başarısının ardından PM'de köklü değişimler yapması beklenmeyen Özel’in, deneyimli bazı siyasetçileri yönetim kadrosuna katabileceği konuşuluyor. Parti içindeki farklı görüşlerin de listelerde temsil edilmesi için özel bir çaba gösterileceği ifade ediliyor.

Muhalefet ise PM üzerinden etkili olmayı hedefliyor. İstanbul milletvekili Oğuz Kaan Salıcı’nın, "denge ve dayanışma" adını verdiği bir karşı liste hazırlığında olduğu öğrenildi.

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İMAMOĞLU ETKİLİ GÖLGE KABİNE İDDİASI

Kurultay sonrası Özel, yeni Parti Meclisi içinden Merkez Yönetim Kurulu’nu (MYK) belirleyecek. 38. Olağan Kurultay sonrası oluşturulan 24 kişilik MYK’da, 18 kişi "gölge kabine"yi oluşturmuştu.

Bu kez "gölge kabine"nin doğrudan MYK'dan değil, seçim kampanyasında aktif görev üstlenecek şekilde yapılandırılması gündemde. Cumhurbaşkanı adayı ilan edilen Ekrem İmamoğlu’nun, Ankara ve İstanbul’da çalışma ofisleri kurma planları da, bu yeni yapılanmaya işaret ediyor. Parti kulislerinde, gölge kabinenin İmamoğlu'nun tercihleri doğrultusunda şekilleneceği konuşuluyor.
Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır

Ekrem İmamoğlu Operasyonu
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Anahtar Kelimeler:
Ekrem İmamoğlu Özgür Özel CHP kurultay
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